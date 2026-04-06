Болен от СПИН установиха в малката община Сухиндол

Дима Максимова

[email protected]

Случай на заболял от СПИН отчита в седмичната си справка за епидемичната обстановка Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. ХИВ позитивният е от община Сухиндол. Не се посочва дали пациентът е диагностициран през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ, или при други обстоятелства. По данни на здравните власти м.г. са установени трима нови серопозитивни в региона.

50 нови случая на варицела поставят шарката пред острите респираторни заболявания, които са 48 през изминалата седмица. 24 от диагностицираните с варицела са от община Елена, а 14 - от Велико Търново.

В периода 30 март - 5 април двама са пипнали скарлатина, а шестима са били с оплаквания от ентероколит. Регистрирани са и по един болен от туберкулоза, хепатит С и хепатит Б

   

