Познайник на полицията удари мъж на улицата в Добрич и му счупи носа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Познайник на МВР счупи носа носа на мъж на улица в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 април, около 14:45 часа е получено съобщение за възникнал инцидент по ул. „Христо Ботев" в град Добрич. На място е установено, че мъж нанася удари с ръце в областта на лицето на 65-годишен мъж. Вследствие на инцидента пострадалият е с фрактура на кости на носа. От проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 40-годишен мъж, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.