Майката на загиналия Недялко за подсъдимия: Нека съвестта на шофьора да го преследва цял живот

Нормално ли е 4 г. делото да продължава без развитие, попита Лиляна Бакалска

"Това, което искам най-много е неговата съвест да го преследва до края на живота му".

Тези думи изрече майката на моториста от Пловдив Недялко Лиляна Бакалска по адрес на подсъдимия за смъртта на сина й водач Иван Иванов. Днес тя и нейни близки отново се събраха, за да настояват за справедливост 3 г. и 11 месеца след фаталния инцидент. Бакалска нейни близки отново се събраха, за да настояват за справедливост 3 г. и 11 месеца след фаталния инцидент. Снимка: Никола Михайлов

"Не е нормално близо 4 г. делото да продължава и да няма развитие", заяви Лиляна Бакалска. Процесът веднъж приключи с условна присъда, но беше върнат за ново разглеждане заради нарушения.

Фаталната катастрофа стана на 5 май 2022 г. на кръстовището между бул. "Шести септември" и "Копривщица". Недялко карал по пътя с предимство, а според обвинението Иван Иванов не спрял на стоп и го блъснал. 20-годишният моторист издъхна в болницата седмица по-късно, а с органите му бяха спасени четирима.

Според Лиляна Бакалска не е трябвало делото да се връща. По думите й няма гаранция, че сега наказанието ще е ефективно, но тя не губи надежда. Почернената майка е категорична, че за смърт на пътя не трябва да се дават условни присъди.

"Тази безнаказаност как се приема? На какво учат обществото? Че може да правиш каквото си искаш, да не изпитваш съжаление и накрая да излезеш с условна присъда и отнемане на книжка", каза Бакалска. И отново обвини Иван Иванов, че след инцидента не се е поинтересувал как е Недялко, а само кой ще му плати щетите по автомобила. "Толкова ли струва животът на сина ми? Колкото щетите по колата на Иван Иванов", попита тя.

По делото остава една експертиза - за мощността на колата и мотора. Миналия път беше отложено, защото тя не беше готова. Лиляна Бакалска обясни, че този път необходимата информация е получена и се надява да има заключение.

По време на заседанието стана ясно, че експертизата е готова, но не е представена в срок. Тъй като нито една вещо лице не се яви в залата, а от защитата искат да зададат въпроси на експертите, адвокат Георги Сидеров възрази срещу приемането ѝ. Съдебният състав намери, че изслушването на екипа е необходимо и отложи делото за 29 април.