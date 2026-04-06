Задържаха иманяр на археологически обект в град Ветрен

Септемврийски полицаи заловиха иманяр, извършващ незаконна дейност в района на културно-историческа местност. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Действията по разследване се осъществяват под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик. В петък екипи на РУ-Септември провели полицейска операция на територията на гр. Ветрен.

В землището на града, където се помещава и културно-исторически обект органите на реда засекли 40-годишен мъж от гр. Пловдив. Неизвестният до момента на полицията иманяр бил оборудван със съвременен метал-детектор, лопати, кутия с 34 непочистени монети, имащи белезите на културно-исторически ценности.

Полицаите извършили и претърсвания на адреси, където пребива мъжа в гр. Пазарджик, Пловдив и село Мало Конаре. Там били открити различни приспособления и техническо оборудване за метал-детектори. Всички открити вещи и предмети имащи отношение към престъпната дейност са иззети а притежателя им задържан в ареста. Спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.