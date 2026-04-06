Кръговите на моста на р. Марица в Пазарджик ще се асфалтират след 20:00 ч.

Диана Варникова

[email protected]

Едно от кръговите движения на моста на река Марица в Пазарджик

С цел да не се възпрепятства интензивния трафик, същинските ремонтни дейности по преасфалтирането на двете кръгови кръстовища при моста на р. Марица ще се извършват основно във вечерните часове, след 20:00 ч., считано от днес. Община Пазарджик апелира към участниците в движението да използват обходни маршрути, с цел облекчаване на трафика.

Дейностите по цялостното преасфалтиране на двете кръгови кръстовища при моста на р. Марица – едни от най-натоварените пътни възли в града, продължават по график. Към момента проектът навлиза в ключов етап – полагане на основа (биндер), който е от съществено значение за устойчивостта на пътната настилка.

По време на ремонта ще бъде въведена временна организация на движението, която се променя поетапно в зависимост от хода на дейностите. Възможни са временни затруднения в трафика.

От местната община апелират към гражданите за разбиране и търпение по време на изпълнението на ремонта, както и да спазват въведената сигнализация и указанията на контролните органи.

