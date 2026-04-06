Радев учредява партия "Прогресивна България"

Бившият президент и лидер на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев обяви, че учредява партия със същото име. Инициативен комитет вече е приел и учредителната й декларация, съобщиха от пресцентъра на Радев. Това е станало на 25 март.

В съобщението не пише кои са хората, участвали в инициативния комитет, няма посочена дата за учредително събрание, нито предложение кой ще е бъдещият лидер на партията. От текста обаче се разбира, че се набират членове на новата формация. Според закона "Прогресивна България" може да стане партия най-рано през лятото.

В момента на сайта на "Прогресивна България" има съобщение за набиране на членове, но в него се посочва възможност за пълноправно членство в съответната партия членка според вътрешните ѝ правила и с членски внос, или регистрация като симпатизант, с права съгласно устава и правилниците, без задължителен внос. "Граждани, които не желаят формално членство, могат да се включват чрез инициативи и тематични клубове", пише още там.

По-късно Радев съобщи, че е започнал процедурата по учредяване на партията си и във фейсбук профила си.

"В отговор на вашето очакване и окуражени от подкрепата ви, пристъпваме към учредяване на партия „Прогресивна България". Нашата споделена цел е да градим България на свободата, солидарността и справедливостта", пише експрезидентът.

На 2 март стана ясно, че Радев, който подаде оставка като президент в края на януари, ще се яви на изборите на 19 април с коалиция "Прогресивна България". В нея участват 3 партии - "Социалдемократи", Социалдемократическа партия и "Движение Нашият народ". Самият Радев обаче не е част от ръководството на коалицията. Нейни съпредседатели са Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които бяха част от екипа му в президентството, но го напуснаха заедно с него.

Според закона за политическите партии партия се учредява на учредително събрание, което се провежда на територията на страната в срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация (т.е. до 6 юли 2026 г.). На него трябва да присъстват поне 500 граждани с избирателни права, които да приемат устав и да изберат ръководство и контролни органи. Документите за регистрация се подават в Софийския градски съд, който ги разглежда в срок до един месец от подаването им и се произнася най-късно след още 14 дни.ю

В учредителната декларация пише, че партията ще работи за разграждане на олигархичния модел и укрепване на държавността, недопускане на въвличането на България във военни конфликти, преодоляване на бедността, ускорено и устойчиво икономическо развитие, модерна инфраструктура, социална справедливост, достъпно образование и здравеопазване, бъдеще за младите в страната и др.

"Прогресивна България" си поставя за цел свободата и благоденствието на българския народ. Пътят към тях преминава през оздравяването на българската демокрация и установяването на закона", пише още в документа. Затова и учредителите посочват, че трябва да се работи за легитимен парламент и отговорно правителство.