Зам.-шефът на Горското стопанство в Сандански е подгласник на Лесовъд на годината.

Зам.-директорът на Държавно горско стопанство Сандански инж. Георги Кирилов беше отличен като първи подгласник на Лесовъда на годината за 2025 година.

Днес в базата на ЛТУ в село Юндола, в присъствието на министър-председателя на България Андрей Гюров и министъра на земеделието и храните Иван Христанов, официално беше открита Седмицата на гората.

Традиционно по време на празника на лесовъдите се връчиха призовете за „Лесовъд на годината", „Цялостен лесовъдски принос" и „Значителен принос за популяризиране и повишаване имиджа на лесовъдската професия".

Лесовъд на годината стана инж. Росен Райчев, зам. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция на горите, а негов подгласник е инж. Георги Кирилов, зам.-директор на ТП ДГС Сандански към ЮЗДП.

За цялостен лесовъдски принос беше отличен инж. Йордан Палигоров, а за значителен принос за популяризиране и повишаване имиджа на лесовъдската професия – директора на ПГГСД "Сава Младенов" гр. Тетевен инж. Златина Каталиева.