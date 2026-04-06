Унищожиха невзривени боеприпаси, открити в областите Благоевград и Шумен

1948
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон – Благоевград от състава на 3-то бригадно командване, с ръководител старши лейтенант Тодор Белчев, разузна, транспортира и унищожи ръчна отбранителна граната тип Ф-1 с поставена запалка. Боеприпасът е открит в района на частен имот в село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Екип от състава на военно формирование 34200 – Шумен, под ръководството на майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи па-рано днес силно корозирал 76 мм артилерийски бронебоен снаряд с дънен взривател, без маркировка. Боеприпасът бе открит при разчистване на дворно място в град Велики Преслав, област Шумен. Снарядът бе обезвреден на учебен център „Дивдядово".

Военнослужещите действаха по разпореждания на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповеди на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

