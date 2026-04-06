ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22614626 www.24chasa.bg

За ден 31 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

1000
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, четирима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шестима, други двама са отказалите тестване, съобщиха от полицията. 

17 108 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19 580 водачи и пътници. Съставени са 4927 фиша и 407 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)