Хасан Адемов: Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол заедно

Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол заедно, което е изключително важно, за да се запази емоционалната връзка между тях, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Двете деца бяха изведени от дома им след опасна ситуация с едно от тях.

Децата са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства, добави Хасан Адемов. Изработен е график са свиждания между двете деца. В момента се издирват близки и познати на децата, тъй като по Закона за закрила на детето това е първата стъпка, ако те се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде приетата мярка, посочи социалният министър.

Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите по отношение на техния родителски капацитет и условията на живот в семейството, защото няма по-важна грижа от семейната грижа в домашна обстановка, каза той.

Във връзка с предложенията на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за въвеждане на мерки за подпомагане на българските домакинства и бизнес, министър Адемов заяви, че все още не е получил официално тези предложения и ги познава само от медиите.

Още тази сутрин с екипа на Министерството на труда и социалната политика се събрахме и съм възложил на зам.-министрите и директорите на дирекции да се запознаят с предложенията, засягащи социалната политика, да бъде извършен анализ и евентуално да бъдат оценени като финансова рамка, за да можем да ги коментираме, когато ги получим, отбеляза Адемов. Може би до края на деня ще ги получим официално и ще ги коментираме и в рамките на Министерския съвет, а ако се наложи и на заседание на Народното събрание. Има предложение за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да може да бъде изчистена тази тема до Великден, добави той, съобщи БТА.

