В Русе откриха форум, посветен на 25 години развитие на социалните услуги

В Русенския университет „Ангел Кънчев" беше открит професионалният форум „От институционална грижа към пространство на среща", посветен на 25 г. развитие на социалните услуги, които претърпяха фундаментална трансформация, преминавайки от институционална грижа към общностно-базирани услуги.

Събитието се организира от Сдружение „Дете и пространство" в партньорство с Община Русе и Русенския университет и събра специалисти от социалната, образователната, здравната и академичната сфера от цялата страна, съобщават от пресцентъра на общината.

Форумът беше открит от съоснователя на СНЦ „Дете и пространство" д-р Весела Банова, която приветства участниците и подчерта значението на професионалния диалог за развитието на социалните услуги, ориентирани към детето и семейството. Приветствие към присъстващите отправи и заместник-кметът Димитър Недев, който подчерта значението на дългогодишното партньорство и развитието на социалните услуги в общността.

„Социалната работа създава подкрепяща среда, която поставя човека в центъра на вниманието. През годините видяхме как партньорството между институции, специалисти и организации води до реална промяна в живота на децата и семействата. Убеден съм, че подобни професионални срещи дават възможност за обмен на опит и за развитието на по-ефективни и устойчиви модели на подкрепа", заяви заместник-кметът. Димитър Недев също така изрази благодарност за активното партньорство между Община Русе и Сдружение „Дете и пространство", както и за усилията на всички специалисти, работещи в подкрепа на децата и техните семейства.

В откриването участие взе и Ана Анчева, председател на Управителния съвет на сдружението, която представи целите на форума и акцентите в програмата.

Събитието продължава с два тематични панела, посветени на историята на реформата и съвременните практики в социалните услуги. В рамките на форума ще бъде представен и новият бюлетин на Сдружение „Дете и пространство", който обобщава натрупания професионален опит и поставя ключови въпроси за бъдещото развитие на социалната работа.

Организаторите споделят, че форумът поставя акцент върху социалната услуга като пространство за среща, взаимодействието между институциите и необходимостта от устойчиви модели за подкрепа на децата и семействата. Събитието ще продължи с дискусии, представяне на добри практики и заключителна дискусия за бъдещето на социалните услуги.