Болниците в малките градове са гръбнакът на здравеопазването - ще ги стабилизираме, а лекари в мрежа от мобилни кабинети ще стигат до отдалечените села, казва водачът на листата на "Прогресивна България" в 1-и МИР

Росица Карамфилова е водач на листата на 1 МИР Благоевград от Коалиция „Прогресивна България“ Тя е експерт с над две десетилетия опит в управлението на околната среда и е заемала ключови позиции в държавната администрация. В периода 2022–2023 г. Росица Карамфилова е министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства, а между 2023 и 2025 г. е съветник по екология на президента на Република България. В момента ръководи Изпълнителната агенция по околна среда и е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда. Професионалният ѝ път включва ръководни позиции в отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“, както и участие в управлението на национални и международни екологични проекти. Карамфилова е магистър-инженер по „Екология и опазване на околната среда“ от ХТМУ – София и доктор в същата научна област, със специализация в иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и магистратура по „Индустриален мениджмънт“. Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ и е автор на множество научни публикации. Владее английски и руски език. Омъжена е и има едно дете.

- Г-жо Карамфилова, вие сте водач на листата на 1 МИР Благоевград на Коалиция „Прогресивна България“. От какви членове е представена тя?

- Благодаря за въпроса. Листата на Коалиция „Прогресивна България“ за 1 МИР Благоевград е съставена от личности, които съчетават професионална експертиза, гражданска активност и силна връзка с местната общност. Листата включва икономисти, юристи, инженери и специалисти в сферата на образованието. Всички кандидати са тясно свързани с Благоевград и региона. Те познават проблемите на всяка община. Представителството в листата балансира между енергията на младостта и мъдростта на опита, за да предложим работещи решения. Това са хора, които не са професионални политици, а са доказали, че могат да защитават каузи в обществена полза.

- При представянето на листата казахте, че Благоевград е „пропусната възможност“. Коя е най-голямата грешка на досегашното управление, която е спряла инвестициите в региона?

- Благоевградска област не е периферия. Тя притежава възможности за развитие на туризъм, земеделие, като заема стратегическо място в страната ни. Това, което липсва, е държава, която да застане зад този потенциал. Но ние ще го направим. Ще работим за по-малко пречки за бизнеса. Повече инвестиции извън няколко големи града. Ще стимулираме подкрепата за местните предприемачи, за малките производства, за кооперирането в земеделието. Целта е ясна - стойността да остане в областта. Доходите да растат тук. Хората да остават тук. Но без свързаност това няма как да стане. Пътища, железници, дигитална инфраструктура – това не са „проекти“, това е достъп до икономика. Всеки пропуснат километър път тук е пропуснат шанс за работа, за инвестиции, за бъдеще. Ще ускорим развитието на ключовите транспортни връзки и ще инвестираме в модерна инфраструктура за всички общини, а не само за избрани.

- Говорите за инфраструктура и „всеки пропуснат километър“. Как ще гарантирате ускоряването на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле – проект, който е ключов за областта, но е блокиран от години заради екологични и процедурни спорове?

- Трасето на автомагистрала „Струма” припокрива част от Транс-европейски коридор номер IV. Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг. На българска територия участъкът свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин. Благодарение на усилията на служебния кабинет през 2023 г. проектът за довършване на автомагистралата е спасен, което ще гарантира цялостното й завършване. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Това ще се осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите.

- Като експерт по околната среда и водите и министър в две последователни служебни правителства, къде поставяте границата между развитието на ски туризма в Пирин и Рила и опазването на природата? Какво означава „баланс без презастрояване“ в Банско?

- Банско се утвърди като водещ зимен курорт в България, но развитието му води до структурен проблем, т.е. туристическият поток надвишава инфраструктурния капацитет - дълги опашки за съществуващия кабинков лифт и концентриране на туристите в ограничена зона. Проблемът обаче не е чисто технически, а придоби характера на сблъсък между два модела на развитие: екологичен срещу икономически. Този конфликт с времето се задълбочава, защото става дума за защитена територия с международен статут, а от друга страна, инвестициите са свързани с дългосрочни икономически интереси. Всяка от страните има свои аргументи. Противопоставянето ескалира във времето.

Въпреки че изглежда като „екология срещу икономика“, ситуацията е по-сложна и сме изправени пред многоизмерен конфликт: Икономика vs. Природа; Местни интереси vs. национални/глобални (опазване на природата); Краткосрочни печалби vs. дългосрочна устойчивост. Основният проблем според нас е липса на интегрирано управление. Вторият лифт сам по себе си не решава проблема. Истинските дефицити са свързани с липса на цялостна стратегия за развитие, слаба регулация на строителството и недостатъчно управление на туристическия поток. Съществуват различни сценарии за разрешаване, но за нас възможните решения следва да са базирани на задълбочен анализ и общ координационен механизъм между заинтересованите страни.

- Заявявате, че се стремите хората да останат тук. Каква конкретна мярка за първо работно място предлагате за младите хора, за да не заминават за чужбина?

- Програмата на Коалиция „Прогресивна България“ е насочена към професионалната реализация на младите хора в България – а именно създаване на условия за професионално израстване тук, за да се намали миграцията на млади специалисти в чужбина. Това може да бъде осъществено посредством модерно обучение, с акцент върху придобиването на знания, които помагат за по-бърза адаптация на пазара на труда. Програмата за младежко предприемачество на коалиция „Прогресивна България“ е част от по-широката стратегия за икономическо развитие и задържане на младите хора в страната. Тя включва мерки като създаване на Държавен фонд „Млад предприемач“ с директно грантово финансиране и нисколихвени заеми за иновативни проекти в секторите на високите технологии, екологията и социалното предприемачество, изграждане на менторска мрежа за свързване на млади предприемачи с опитни български бизнес лидери за обмен на знания и стратегическо планиране, както и създаването на стимули за стартиране на бизнеси в по-малки населени места чрез инвестиции в споделени работни пространства.

- И не на последно място - здравеопазването в отдалечените райони в област Благоевград е критично. Как ще се справите с това предизвикателство?

- Здравеопазването не трябва да зависи от това къде живееш. В Програмата на Коалиция „Прогресивна България“ са заложени мерки за създаване на държавна мрежа от мобилни кабинети, които да посещават отдалечените села по график за прегледи и диагностика, както и създаването на денонощни аптеки посредством държавна подкрепа за разкриване на аптеки или автомати за лекарства в общинските центрове и големите села, където такива липсват. Предвижда се и финансова стабилизация на лечебните заведения в малките градове, за да не бъдат затваряни, тъй като те са „гръбнакът“ на здравеопазването в регионите. Както и стимули за млади лекари посредством предоставяне на жилища и по-високо заплащане за медици, които се съгласят да работят в малки населени места за определен период.