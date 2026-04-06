Ето го задържания за детска порнография полицай от Пловдив

Делото ще се гледа при закрити врати

Охраната доведе в Районния съд в Пловдив служителя на реда, задържан в четвъртък вечерта по подозрение в разпространение на детска порнография. Съдия Иван Бекяров трябва да реши дали да уважи искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка - "задържане под стража", за полицая Борислав Тенев.

Адвокатът му Славчо Харалампиев поиска време да се запознае с материалите по делото, а съдията закри заседанието, без да е имало искане за това от някоя от страните.

Обичайно такива дела се гледат при закрити врати, за да не се разгласяват интимни подробности.