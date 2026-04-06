Светът гледа към Несебър: Giro d’Italia стартира от града на ЮНЕСКО на 8 май

Несебър ще се превърне в център на световното колоездене с официалния старт на едно от най-престижните състезания – Giro d'Italia. На 8 май от града на ЮНЕСКО започва началото на първия етап от международната надпревара, съобщиха от общинската администрация.

„Домакинството на старта на Giro d'Italia е огромна чест и отговорност за нашата община. Градът ни, част от световното семейство на ЮНЕСКО, ще бъде достоен домакин на едно от най-впечатляващите спортни събития в света. Енергията и емоциите, които ще изпълнят улиците ни, ще превърнат Несебър в истинска сцена на големия спорт. Вярвам, че това ще остави трайна следа в историята на града и ще открие нови хоризонти за развитието на туризма в целия регион.", коментира кметът Николай Димитров.

И допълни, че се очаква международното събитие да привлече хиляди посетители, участници и медии от цял свят, затвърждавайки Несебър като дестинация за спорт и туризъм.

Засиленият интерес към събитието създава отлична възможност за местния бизнес да се включи активно, като популяризира своите услуги чрез официалния туристически сайт visitnessebar.bg. Платформата осигурява достъп до широка международна аудитория и директен контакт с гостите на състезанието. Община Несебър приканва всички заинтересовани да се възползват от тази възможност и да станат част от представянето на града пред света.

Това е едва 11-ият случай, в който престижната колоездачна обиколка започва извън Италия, превръщайки България и Несебър сред елитните международни домакини на събитието.

Съвсем скоро Община Несебър ще публикува програмата, съпътваща голямото събитие по дни и часове.