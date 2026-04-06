България не е просто географска територия на картата на Европа. Тя е палимпсест от цивилизации, където всяко кътче носи отпечатъка на вековна история. От древните тракийски светилища до възрожденските копнежи за свобода, нашата родина е изградила дух, който днес търси своя нов израз чрез обществения диалог и политическата воля, се казва в позиция на коалицията "Трети март".

​Историческият корен: Трети март като символ на възраждането

​Символиката на Трети март надхвърля рамките на историческата дата – тя е крайъгълен камък на българската държавност. Днес, идеите за суверенитет, справедливост и национално единство, прокламирани от ПП „Трети март", намират естествената си среда именно там, където историята диша най-силно.

​Стартът на учредяването на движението в Несебър – този „флагман" на ЮНЕСКО и съкровищница на културното ни наследство, не е случаен. Той подчертава приемствеността: за да градим бъдещето, трябва да познаваме и съхраняваме културните пластове, върху които стоим.

​Бургас – новият европейски културен пулс

​В сърцето на това възраждане стои Бургас. Градът на морето, на поетите и на свободния дух, днес заявява своята амбиция да бъде Европейска столица на културата. Бургас отдавна не е просто индустриален център; той е мост между античното наследство на региона и модерните европейски ценности.

​Защо Бургас?

​Средище на традиции: С уникалното си разположение, градът успява да съчетае културното наследство на крайбрежието с модерните арт-пространства.

​Духовност и иновация: Бургас е мястото, където решителните действия за борба с корупцията и грижата за образованието се пресичат с инвестициите в духовност.

​Европейска перспектива: Превръщането на Бургас в културен фар на Европа е естествената стъпка към утвърждаването на България като равноправен и достоен член на европейското семейство, който пази своята идентичност, но гледа уверено напред.

​Визия за бъдещето: Човекът в центъра на историята

​Мисията, която ПП „Трети март" си поставя – за силни институции и достойни граждани – се корени в разбирането, че културата е основа на всяко устойчиво управление. Когато поставим човека, труда и обществения интерес в центъра, ние не просто управляваме държава, ние отглеждаме общество.

​България има потенциала да бъде държава, в която историческото наследство не е музейна рядкост, а жив източник на енергия за развитие. С Бургас като културен водач и с ясното съзнание за традициите си, ние пишем следващата глава от историята на България – глава, в която свободата е гарнирана с просперитет, а паметта – със самочувствие.