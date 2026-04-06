Баща и син, изнасилвали момиче в продължение на години, отиват в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Баща и син са осъдени на затвор за изнасилване на момиче, когато е било само на 9 години.

Бащата Д. Ангелов ще бъде лишен от свобода за 10 години, а по-младият Д. Иванов - за 6.

Пострадалото момиче било настанено в семейството на Д. Ангелов със съдебно решение. В дома във варненско село живеел и синът му Д. Иванов.

През 2020 г. синът, по това време - непълнолетен, осъществил полов акт с малолетното девствено момиче против волята й.

В следващите месеци той продължил да се съвкуплява с нея против желанието й, като я принуждавал със сила и заплахи. Заканвал се, че ще й припише вината в случай, че се оплаче на баща си.

Малолетната се притеснявала, че ще бъде бита от възрастния мъж, което се било случвало преди.

Това продължило близо 4 години.

Същевременно също през 2020 г. Д. Ангелов, без да са му известни действията на сина му, също осъществил сексуален контакт с момичето.

Това започнало да се случва по няколко пъти в седмицата, като всеки път пострадалата се противяла. Бащата я заплашвал с бой или че ще я прати

в дом с лоши грижи към децата.

Предвид възрастта си, тя възприемала тези думи като сериозна заплаха.

След предприети блудствени действия от него, момичето разказало за случилото се на възрастен извън семейството.

Срещу двамата били повдигнати обвинения за това, че при условията на продължавано престъпление се съвкупили с лице, ненавършило 14 години, като я

принудили към това със сила и заплашване.

Бащата бил обвинен и в блудство.

Двамата признали фактите, делото е разгледано при съкратено следствие, поради което наказанията са били намалени с 1/3, съгласно законовото изискване.

За бащата отегчаващи обстоятелства са системният характер на насилствените действия и фактът, че момичето е било едва на 9 години при първото деяние.

Бащата, който е обвинен и за блудство, ще заплати на пострадалата 115 хиляди лева обезщетения за причинените неимуществени вреди, а синът - 100 хиляди.