15 дела срещу болници са заведени само през януари т.г.

Статистиката показва, че в периода от 2007 до 2025 г. в страната са заведени около 900 дела, като само през 2025 г. техният брой достига 102. Само за месец януари 2026 г. вече са образувани 15 нови дела срещу лечебни заведения. Нараства и делът на уважените искове в полза на пациентите. Тази информация бе изнесена от адвоката по медицинско право д-р Мария Шаркова, която гостува днес в областната държавна болница в Пазарджик. Тя изнесе презентация на тема „Превенция на юридическата отговорност в медицинската практика". В рамките на срещата тя запозна началниците на отделения, старшите медицински сестри, лекари и медицински специалисти от МБАЛ-Пазарджик с основните видове юридическа отговорност, правилното оформяне на медицинската документация и добрите практики за избягване на грешки, които могат да доведат до съдебни спорове.Най-често срещаната форма на отговорност е гражданската, при която пациенти или техните наследници търсят обезщетение от лечебните заведения.

По време на изложението си д-р Шаркова посочи, че съществуват пет високорискови медицински специалности по отношение на съдебни претенции. Това са хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, спешна медицина и дентална медицина.

Около 35% от делата са свързани с неефективна комуникация и възникнали конфликтни ситуации – т.нар. предотвратими дела. По думите на д-р Шаркова, в тези случаи исковете ескалират директно поради влошена комуникация с пациентите или техните близки, неоправдани очаквания и липса на клинична емпатия от страна на лекуващия екип.

Особено внимание беше обърнато на информираното съгласие, което задължително трябва да бъде подписано от всеки пациент. То има ключово значение както за медицинската практика, така и при евентуални съдебни производства.

Д-р Шаркова подчерта, че адекватната, ясна и навременна комуникация с пациентите е сред най-важните фактори за предотвратяване на съдебни спорове и за изграждане на доверие в здравната система.