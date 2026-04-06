От 27 април до 14 май 2026г. Димитровград ще бъде столица на поезията в България. В края на април ще започне едно от най-знаковите за града събития Дните на поезията "Пеньо Пенев". Програмата ще стартира с поклонение на паметника на поета в едноименния парк. Вечерта от 17 часа в лятната градина на Градска библиотека "Пеньо Пенев" ще бъдат изтеглени печалившите в опознавателната игра "По стъпките на Пеньо Пенев", организирана от ОП "Детски и младежки център".Победителите ще получат лаптоп, таблет и външна зарядна батерия (Power Bank). В опознавателната игра, която вече стартира, могат да се включат ученици от 5. до 12. клас от цялата страна, които чрез участието си в нея ще научат повече за живота и творчеството на поета.

На 28 април от 15 часа в Градска библиотека "Пеньо Пенев" ще се проведе Интерактивен урок посветен на поета с участието на ученици в община Димитровград. Същата вечер от 17.30ч. в клуб "Книгоубежище" любителите на словото ще дискутират на тема "Жените в поезията".

Програмата продължава на открито на пл."Поезия", когато на 29 април ученици от основните и средните училища от града с изразните средства на изкуството ще творят в Пленера "Пеньо Пенев - цветовете и звуците на думите". В подножието на Скулптурната композиция, известна като Трите музи - вдъхновителки и покровителки на поезията, изкуството и науката, учениците ще пресъздадат в изложба "Индустриална и градска живопис", сцени от Димитровград, ще звучат поетични стихове и песни в изпълнения на млади таланти.Пленерът е начин за излизане от рамката на стандартните прояви и има за цел да провокира младите, да развие уменията им и тяхното докосване до изкуството по нов начин, чрез нетрадиционни и провокиращи задачи, които събуждат младежкото любопитство, насърчават креативната работа с текст и междуличностно общуване. Пространството ще се превърне в пъстра палитра, в която ще цари творчески дух и въображение. На площада учениците ще разгърнат артистичните си способности и литературните си заложби, което от своя страна ще окуражи интереса им към творчеството на Пеньо Пенев.

Поредицата от събития ще продължи на 4 май в ОДТ "Апостол Карамитев", където ще бъде представен поетичния спектакъл "Завод" по стихове на Вапцаров. Билетите за него са на символични цени, за да могат желаещите да се насладят на този завладяващ спектакъл.

Художествена галерия "Петко Чурчулиев" ще предложи на публиката изложбата "Архитектура на една мечта", която граждани и гости на града ще могат да се разгледат по време на поетичните празници. На 14 май 16.30 часа е предвиден финисаж, преди награждаването на тазгодишните лауреати.

На връх рожденния ден на поета - 7 май Дом-музей "Пеньо Пенев" ще открие документална изложба "Обич и сурова нежност" с малко известни факти и произведения за любовната лирика, която заема особено място в поезията на Пеньо Пенев. Стихове, но също писма, ще припомнят за този не широко известен дял в творчеството му. В изложбата ще бъдат показани за първи път оригинални документи от фонда на музея.

Кулминацията на тържествата е на 14 май, когато ще бъдат връчени националната и международна литературни награди на лауреатите за 2026г.