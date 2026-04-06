И прокуратурата проверява сигнала за влачено от камион куче

Кучета Снимка: Диана Варникова

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е образувана преписка по повод получени сигнали от няколко лица, в които се сочат данни за проява на жестокост към гръбначно животно.

В сигналите се посочва видеоклип, публично достъпен в социалните мрежи, от съдържанието на който е видно, че на 20.03.2026 г. в гр. Гоце Делчев автомобил с конкретни регистрационни табели влачи по пътното платно безжизнено тяло на куче, завързано към задната част на превозното средство.

Случаят изисква незабавна и задълбочена проверка на всички относими факти и обстоятелства.

Проверката е възложена от прокурор, като в рамките й следва да се предприемат действия за установяване на извършителя и ангажиране на наказателната му отговорност.

