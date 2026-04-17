„Софийска вода” се радва на всички, които мислят за водата и я ценят

Ако се запитаме в обърканото ни всекидневие какво обединява хората най-много, едва ли мнозина ще посочат ВОДАТА. За града ни на 26 века се смята, че води началото си веднъж от стратегическото си разположение, втори път - от бликащите топли минерални извори. Затова и бързо е попаднал във фокуса на стратегическото мислене на римляните - направили го град още в древността. Път от Запада към Изтока, от Севера към Юга, историческите превъплъщения на столицата ни неизменно са свързвани с наличието на вода за бита, здравето и поминъка.

Когато бяхме по-усмихнати и като че ли чувството ни за самоирония беше по-работещо и свежо, се разказваше следната приказка: Париж на Сена, Лондон на Темза, Москва на Москва река, а София на Перловец… В това има нещо нашенско и симпатично, но градостроителите са схванали какво е необходимо, за да извадят новоосвободената България с вече столица София от калта, боклуците, да започнат планировка, обезопасяване и отвеждане на водите, идващи от символа на града Витоша. Водите често течали буйно и причинявали разливи и кална мизерия за жители, които искали да бъдат европейци.

Само преди 147 години строителите на Нова България напрягат мишци, придобити инженерни знания, амбиция и въображение, за да избавят кварталите на разпокъсаните махали и селца от калта, да вкарат водата в домовете на вече наричащите се столичани.

И така първите комуникации са забележителности на града и до днес свързани с водите – Орлов и Лъвов мост, най-красивите сгради в центъра – Централна баня и други публични проекти като Овча купел, Банкя, несъществуващата вече Три кладенци, а в съвремието отскоро минералният комплекс в „Зона Б-5“. И докато впрягането на благото вода е спомогнало за добрата хигиена и рекреационно име на София, водата за бита човърка амбициите и не дава мира на въображението на добилите самочувствие европейци. Националните драми и трагедии увеличават многократно и лавинообразно притока на нови жители след двете войни за обединяване на земите на Отечеството. Водата от Витоша и кладенците не достига и градостроителите замислят мащабен проект, строен години наред, но така, че и днес, близо 100 години след тях, в града ни влиза високопланинска вода от Рила, от близо 74 км.

През водна система по естествен наклон (гравитачно) от „Великата Рилска пустиня” (по Вазов) водата влиза през 1934 г. в столицата и бликва пред стадион “Юнак”. Задължени сме много на инж. Иван Иванов, който в неспокойни времена създава уникалното техническо съоръжение Рилски водопровод и до днес даващ 20% от водата за жителите на София. Естествените водохващания не могат да се справят със сезонните колебания на оттока и проектът на инж. Иванов след още 10 години завършва с изравнителя язовир „Бели Искър”, създаващ резерв от 15 милиона кубика висококачествена планинска вода.

И днес могат да се чуят градски легенди и митове за „сладката витошка вода“, предавани от поколение на поколение на първите урбанизирани софиянци. Към днешна дата качествата на рилската вода не отстъпват по нищо на витошката, освен по това, че грижата каква тя стига до всеки дом включва най-модерните изисквания, апаратура и съоръжения. Това признание можете да чуете от устата на всеки гост, на всеки непредубеден. Годините на бурен растеж на позакъснялата индустриализация в България изпълва София и тя в 60-те години, отново с изпреварващия промисъл на инж. Иванов, получава най-стабилния си водоизточник на питейна вода. Планиран за мелеоративни и може би индустриални нужди, язовир „Искър” е нашето 650 милиона кубиково езеро, доставящо отново гравитачно вода до пречиствателните станции Панчарево и по-късно Бистрица. Резерв напред във времето за около 5 години нормална консумация. Банално казано, питейната вода в града ни е животът на хората и нормалното му функциониране. Само един кратък период постави нервите на столичани в началото на 90-те на изпитание – когато градът имаше режим, хората трескаво съобразяваха работата и свободното си време с график на вода.

През 2000 г. Столичната община намира изход от кризата, като сключва договор за концесия за управление на целия воден цикъл на София със “Софийска вода” АД. Основен акционер на дружеството към днешна дата е международният лидер на водни услуги в над 54 държави – „Веолия”. Днес споменът от 90-те е позабравен кошмар и напомняне колко много грижа, средства, внимание и инженерни усилия изисква водната система на столицата.

“Софийска вода“ все още е горд стопанин на повече от 3800 км водоснабдителна мрежа, подредена спрямо логиката на града и особеностите на системата в различни пръстени и зони, позволяващи гъвкаво управление. Всички усилия са тази система да работи качествено и непрекъснато, като предоставя модерни услуги, с каквито могат да се похвалят малко водни оператори по света. Затова служи както модерното дигитално управление, така и изправно работещите елементи на водната система – резервоари, помпени станции, връзки и мрежата от водопроводи.

Водата, която дължим на Рила планина, е нашето скъпоценно съкровище, изискващо грижите на всички.

Това е мислен мост към общото бъдеще на всеобща грижа, внимание, посветеност на институции, специалисти и хората в града ни. Всеки липсващ елемент по веригата може да доведе до нежелани, трайни последствия на каузата, в която са посветени много от нашите специалисти.

Водата – нашето общо благо, изисква любов, отдаденост, средства и мислене напред в бъдещето. В "Софийска вода" ние го правим за Вас с 1100 професионалисти с над 100 професии.

Радваме се на всички, които мислят за водата и я ценят като нас! Винаги са Добре дошли!