Нужен е фонд за развитие на пограничните райони, категоричен бе председателят на левицата

„В Свиленград има много малък и среден бизнес, културен живот и хора. Именно върху тях ние ще съсредоточим нашата политика". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на пресконференция в града.

В програмата на левицата е заложено да се инвестира от държавата целенасочено и устойчиво в развитието на пограничните райони, които са застрашени от обезлюдяване, което е проблем от национален мащаб. „БСП е в Свиленград не само да прави кампания, но и да определи първите конкретни мерки как да помогне на хората тук и на целия регион. Нужен е фонд за развитие на пограничните райони, който да е финансово обезпечен и да спомага за реализацията на серия от политики, които да подпомагат основно хората на труда и малкия и среден бизнес", заяви Зарков. По думите му този фонд трябва да бъде бюджетно заложен и отстояван с политически средства в следващия парламент.

Ленко Петканин: БСП е лявото, което се завръща

"Празните къщи със загасени лампи стават все повече. Много млади хора избират да напуснат родните места в търсене на по-добро бъдеще. Това искаме да променим.". Това заяви водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Ленко Петканин в Свиленград. Той подчерта, че този район е един от фундаментите на националната ни сигурност. "Ние сме входът на Азия към Европа. Не просто за България, а за целия ЕС. Недопустимо е държавата и общините да изоставят тези земи", каза още той.

Петканин посочи, че имаме плодородни земи и трудолюбиви хора и много възможности, но нищо от това не се развива. "Много млади хора искат да наследят труда и поминъка на предците си. Но ако не са близо до властимащите са ограничавани, притискани, санкционирани, за да променят вота си. Но колкото и да е трудно, има потенциал и аз знам, че можем да постигнем много. БСП е лявото, което се завръща", каза още Ленко Петканин.