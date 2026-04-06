Дечев в Пловдив: С отнетата книжка на Божанков показваме, че кабинетът не е на никого

Той и главсекът на МВР се похвалиха, че 5 пъти повече били задържаните за купуване на гласове спрямо миналите избори, но нямало как да дадат статистика на колко са повдигнати обвинения

Отнетата книжка на депутата Явор Божанков е поредното доказателство, че служебното правителство не е на никого.

Това обяви в Пловдив вътрешният министър Емил Дечев. Той потвърди, че депутатът от ПП–ДБ не се подчинил на екип на "Пътна полиция", който опитал да го спре в Горна Оряховица. На другия ден Божанков отишъл в Районното, където колата му била дерегистрирана, наложена му била глоба и му взели свидетелството за управление.

"Правителството не е наше или ваше, а се опитва да си изпълни задълженията", обясни Дечев. И пак повтори, че в МВР нямало двойни стандарти или различен подход спрямо политици. "Нашият подход е абсолютно еднакъв спрямо всички, без значение от партийната принадлежност", каза още той.

Вътрешният министър отново посети Пловдив с главния секретар Георги Кандев. Шефът на професионалното ръководство на МВР отчете, че близо 5 пъти се увеличил броят на задържаните за изборни престъпления спрямо предишния парламентарен вот през 2024 г.

Според данните на полицията броят на сигналите се повишил с 511% - от 179 на 1094. Образуваните наказателни производства сега били 330 спрямо предишните 58, което било скок с 470%. Служителите на реда задържали 188 души напоследък и едва 35 преди, като точният ръст бъл 473%. При издадените предупредителни протоколи той е 320%. Броят на проведените специализирани операции в двете кампании пък е един и същ - 173.

"С еднакъв ресурс ние постигаме между 6 и 4 пъти по-висок резултат", каза Кандев.

Емил Дечев допълни, че нарастването на сигналите за нарушения покрай изборите недвусмислено говорело за повишаване на доверието към институциите. Двамата обясниха, че нямало как да дадат статистика за това колко са останали зад решетките за повече от 24 часа, тъй като това зависело от прокуратурата и съда.

Дечев коментира и реакцията на шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

"Не мисля, че тя отрича фактите, които съм споменал. В това писмо няма заявление, че фактите не отговарят на истината", каза той по повод позицията й, изпратена до медиите по-рано днес.