Слагат първите 40 подземни контейнера за битови отпадъци във Варна

40 подземни контейнера за събиране на смесени битови отпадъци ще бъдат монтирани във Варна, съобщават от пресслужбата на администрацията.

Вече е сключен договор за тяхната доставка и монтаж.

Контейнерите ще бъдат разположени поетапно на различни локации в града – междублокови пространства, пешеходни зони, улици и други обществени места. Конкретните терени ще бъдат определени по предложения от районните администрации, като при избора им ще се отчитат техническите изисквания за монтаж, липсата на подземни комуникации и възможността за безпроблемното им обслужване, стана ясно по време на срещата.

През годините е имало идеи и дискусии за подземно събиране на отпадъци, но до реалното им поставяне така и не се стигна.

Подземните контейнери са с вместимост до 5 куб. м и представляват съвременни, изцяло механични съоръжения, които не изискват електрически или хидравлични системи.

Те се монтират в специално изградени бетонни шахти, като преди поставянето им ще бъде изградена стабилна бетонова основа. Контейнерите са проектирани с висока степен на устойчивост – с антикорозионно покритие, водоустойчива конструкция и вътрешна дренажна система, която предотвратява навлизането на дъждовни води.

Механизмът за изпразване е изцяло автоматизиран и позволява обслужването им със съществуващата сметосъбираща техника в града, обясниха експертите от дирекция „Екология и опазване на околната среда".

Подземните контейнери значително ще подобрят градската среда – намаляват неприятните миризми, шума и визуалното замърсяване, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за събиране на отпадъци и по-добра хигиена, посочват още от дирекцията, уверяват от администрацията.

Съгласно предвидената организация, при всяко конкретно възлагане сроковете за проектиране, доставка, монтаж и цялостното изграждане на съоръженията на дадена локация са около 60 дни.