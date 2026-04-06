Слагат първите 40 подземни контейнера за битови отпадъци във Варна

40 подземни контейнера за събиране на смесени битови отпадъци ще бъдат монтирани във Варна, съобщават от пресслужбата на администрацията.
Вече е сключен договор за тяхната доставка и монтаж.
Контейнерите ще бъдат разположени поетапно на различни локации в града – междублокови пространства, пешеходни зони, улици и други обществени места. Конкретните терени ще бъдат определени по предложения от районните администрации, като при избора им ще се отчитат техническите изисквания за монтаж, липсата на подземни комуникации и възможността за безпроблемното им обслужване, стана ясно по време на срещата.
През годините е имало идеи и дискусии за подземно събиране на отпадъци, но до реалното им поставяне така и не се стигна.
Подземните контейнери са с вместимост до 5 куб. м и представляват съвременни, изцяло механични съоръжения, които не изискват електрически или хидравлични системи.
Те се монтират в специално изградени бетонни шахти, като преди поставянето им ще бъде изградена стабилна бетонова основа. Контейнерите са проектирани с висока степен на устойчивост – с антикорозионно покритие, водоустойчива конструкция и вътрешна дренажна система, която предотвратява навлизането на дъждовни води.
Механизмът за изпразване е изцяло автоматизиран и позволява обслужването им със съществуващата сметосъбираща техника в града, обясниха експертите от дирекция „Екология и опазване на околната среда".
Подземните контейнери значително ще подобрят градската среда – намаляват неприятните миризми, шума и визуалното замърсяване, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за събиране на отпадъци и по-добра хигиена, посочват още от дирекцията, уверяват от администрацията.
Съгласно предвидената организация, при всяко конкретно възлагане сроковете за проектиране, доставка, монтаж и цялостното изграждане на съоръженията на дадена локация са около 60 дни.