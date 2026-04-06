Дара, Наум Шопов, Теа Минкова и други известни инфлуенсъри на среща с премиера, за да мотивират младите да гласуват

Премиерът Андрей Гюров покани инфлуенсъри на работна среща в Министреския съвет. Това стана ясно от негово писмо до "дигиталните лидери на влияние в България".

Срещата е, за да обсъдят как да се мотивират младите хора да гласуват на парламентарните избори на 19 април.

20 минути преди официалния старт на срещата на "Дондуков 1" дойдоха актьорът Наум Шопов и съпругата му Теа Минкова, известни и с ютуб канала си, в който качват видеа от пътуванията си. Шопов е и водещ на предаването на Би Ти Ви "Ергенът". Дойде и ютубърът Асен Кукушев, който качва видеа, в които коментира различни реалити предавания. Тик токърът и активист Мими Шишкова бе сред инфлуенсърите, приели поканата на премиера Гюров. Тя бе от най-активните говорители по време и след големите антиправителствени протести през декември 2025 г.

В сградата на правителството дойдоха и певицата Дара, която е представителката на България на тазгодишната Евровизия и нейният продуцент Саня Армутлиева. Дойдоха и други инфлуенсъри.

Ето какво още пише в поканата на премиера Гюров:

До предсрочните парламентарни избори се стигна след големите протести, на които хората ясно заявиха, че искат промяна.

Голяма част от протестиращите по площадите в страната бяха от поколението Z и Милениал. Те ясно заявиха своята позиция не искат да бъдат наблюдатели, а да имат думата за бъдещето си. Това е част от вашата аудиторията ви се доверява и следва. Неслучайно сте дигиталните лидери на влияние в България.