ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22615794 www.24chasa.bg

Продължава изпълнението на проекта за подмяна на отоплителни уреди в община Русе

2996
Продължава изпълнението на проекта за подмяна на отоплителни уреди в община Русе СНИМКА: Община Русе

Община Русе продължава дейностите за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализацията на проект, насочен към намаляване на замърсяването от битовото отопление. Инициативата обхваща всички населени места на територията на общината и има за цел да ограничи емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10), които са сред основните фактори за влошаване качеството на въздуха през отоплителния сезон, съобщиха от пресцентъра на общината. 

В рамките на проекта ще бъде проведена широка информационна кампания, чрез която гражданите ще бъдат информирани за възможностите за участие и ползите от преминаването към екологични отоплителни решения. Предвижда се набиране на заявления за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди, като домакинствата ще получат съдействие при попълване и подаване на необходимите документи. Технически екипи ще извършват огледи на жилищата, а общината ще подпомага процеса по сключване на договори с одобрените кандидати.

Одобрените домакинства ще могат да се възползват от безплатен демонтаж на старите отоплителни уреди на твърдо гориво, както и от доставка и монтаж на нови екологични решения, включително термопомпи „въздух-въздух" (климатици), термопомпи „въздух-вода" или отоплителни уреди на пелети с радиатори. За енергийно бедни домакинства, живеещи в еднофамилни жилищни сгради и получаващи помощи за отопление съгласно регистъра на Министерството на труда и социалната политика, които преминават към отопление с термопомпи „въздух-въздух", ще бъде осигурено и проектиране и доставка на фотоволтаични системи за собствено потребление, включително съоръжения за съхранение на енергия.

Очаква се изпълнението на проекта да доведе до значително намаляване на вредните емисии на фини прахови частици, подобряване на здравето и качеството на живот на жителите на общината, както и до повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и устойчивото използване на енергия.
Подробна информация относно условията, критериите и начина за кандидатстване можете да видите тук.

Дейностите се извършват по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран по Програма „Околна среда" 2021–2027 г. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, като общата му стойност възлиза на 18 795 245.71 евро, а срокът за изпълнението му е до 3 април 2029 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

