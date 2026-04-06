Бюлетините за област Добрич за вота на 19 април са доставени

Областният управител Асен Атанасов и членове на Районната избирателна комисия приеха от печатницата в Плевен бюлетините за област Добрич за предстоящите избори за народни представители на 19.04.2026 г. В следобедните часове в

понеделник бюлетините, съпроводени от „Жандармерия", бяха доставени. До разпределянето им по общини, бюлетините се съхраняват в областната администрация, като охраната им е осигурена от Областната дирекция МВР – Добрич. Общият брой доставени бюлетини е 150 000.

Във вторник по график на общините ще бъдат раздадени изборни материали – методически указания, кандидатски листи, печати за секционните и подвижните секционни избирателни комисии, пломби – всяка с уникален номер за чувалите,

както и паравани. Асен Атанасов заяви, че организацията на изборния процес тече нормално.

Спазени са сроковете, разписани в хронограмата на Централна избирателна комисия.