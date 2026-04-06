Бюлетините за област Добрич за вота на 19 април са доставени

Дияна Райнова

1100
Бюлетините за област Добрич за вота на 19 април са доставени СНИМКИ: Дияна Райнова

Областният управител Асен Атанасов и членове на Районната избирателна комисия приеха от печатницата в Плевен бюлетините за област Добрич за предстоящите избори за народни представители на 19.04.2026 г. В следобедните часове в
понеделник бюлетините, съпроводени от „Жандармерия", бяха доставени. До разпределянето им по общини, бюлетините се съхраняват в областната администрация, като охраната им е осигурена от Областната дирекция МВР – Добрич. Общият брой доставени бюлетини е 150 000. 

Във вторник по график на общините ще бъдат раздадени изборни материали – методически указания, кандидатски листи, печати за секционните и подвижните секционни избирателни комисии, пломби – всяка с уникален номер за чувалите,
както и паравани. Асен Атанасов заяви, че организацията на изборния процес тече нормално.

Спазени са сроковете, разписани в хронограмата на Централна избирателна комисия. 

