В затвора при строг режим отиват двама, обрали игрална зала в Ген. Тошево

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по обвинения за грабеж и кражба. Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 29 януари 2024 г. в игрална зала в Генерал Тошево в съучастие с друго лице в условията на опасен рецидив, като съизвършител, отнел чужди движими вещи - метална каса със съдържащите се в нея пари - сумата от 21 580,50 лева и 1881 евро, мобилен телефон и компютърна конфигурация, всичко на обща стойност 25 604,92 лева, от служителка в обекта без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и служителката е била поставена в беззащитно състояние.

Подсъдимият е признат за виновен и по обвинението, че на същата дата от къща в Генерал Тошево в съучастие с друго лице, в условията на опасен рецидив, като съизвършител, отнел чужди движими вещи - 13 LCD дисплея (матрици) за преносими компютри, на обща стойност 491,19 лв., от собственика им, без негово съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои.

За всяко от деянията съдът наложи наказание лишаване от свобода -съответно за срок от 6 и 3 години, като определи подсъдимият да изтърпи по-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от 6 години.

Съдът увеличи размера на така определеното общо наказание с 1 година и определи подсъдимият да изтърпи наказание от 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Постановено е при изтърпяване на наложеното наказание да се зачете времето, през което подсъдимият е бил фактически задържан.

Наказателното производство спрямо съучастника в деянията, приключи със споразумение. Наложеното му наказание е лишаване от свобода за срок от 4 години при първоначален строг режим.