Предстои стартът на 12-ото издание на програмата, създадена от SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която привлича учениците към науката и технологиите

Срокът за кандидатстване е до 7 май

Изследователи, творци, мечтатели. Да станат такива – това е само малка част от нещата, които българските ученици получават от програмата „Роботика за България". Вече е открито кандидатстването за 12-ото издание, сезон 2026/2027 г. Крайният срок е 7 май.

Програмата „Роботика за България" е създадена през 2015 г. от SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Мисията на програмата е да стимулира интереса на учениците към науката, технологиите и инженерството, като им даде реални възможности да конструират, програмират и да се състезават с роботи.

Учениците от 5-и до 12-и клас, заедно с мотивирани учители-ментори, създават собствени отбори по роботика, учат се да програмират, решават инженерни задачи и разработват научно-изследователски проекти по социално-значими теми.

Състезателният формат следва модела на международното състезание FIRST LEGO League, като дава възможност на младежите да преживеят реален процес на иновация – от идеята, през прототипирането, до представянето пред жури.

Досега „Роботика за България“ е достигнала до близо 3000 ученици от над 120 училища в 57 населени места в цялата страна.

Във финалното състезание ежегодно в София се събират около 200 ученици и техните ментори, а някои от учениците пропътуват стотици километри, за да присъстват.

Състезанието е много повече от чисто програмиране на лего робот - учениците развиват умения за работа в екип, разработка на социално значим проект, комуникация, презентационни умения, разрешаване на сложни проблеми и др. „Децата получават невероятно много от такъв тип състезания. Много по-важно от това да програмират роботи е, че се учат да работят в екип върху обща задача. Тренират се да мислят в проекти, да дефинират цели и след това да намират пътища как да ги постигнат", обясни за „24 часа" по време на предходния финал миналата година Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България и един от основните двигатели на програмата. SAP е глобален лидер в разработката и доставките на иновативни бизнес софтуер решения.

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Няма изисквания към предмета, който преподават. Задължително е да се кандидатства в екип от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Препоръчително е владеенето на ангилийки език поне от един учител, член на кандидатстващия екип. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища.

Програма „Роботика за България“ осигурява обучения за менторите, включително присъствие на фестивал по роботика. Те получават онлайн подкрепа за правилата на състезанието, които са вдъхновени от First Lego League, конструирането и програмирането на робот LEGO Education (SPIKE Prime). Осигуряват се помагала и оборудване за дейността на всеки един отбор, включително комплект Lego с програмируем модул SPIKE Prime и състезателно поле. В рамките на един сезон участващите отбори предават няколко предварително дефинирани и надграждащи се работни задания и получават обратна връзка от съдии експерти по отношение на различните изисквания и критерии. Така всеки отбор има възможност да добие представа за изпълнението и прогреса си, както и да подобри работата си в хода на сезона с цел максимално добро представяне на състезанията на живо в края на годината.

„Като бивш преподавател и като активно въвлечена във всичките предишни издания на програмата, знам, че учителската професия е призвание. Доказват го нашите ментори, които с участието си в „Роботика за България“ надграждат своите знания и умения, получават ценен опит, създават професионална мрежа от съмишленици и приятели, но и стават вдъхновители на своите ученици да разгърнат потенциала си.

Насърчаваме всеки учител, който има мотивацията да се развива професионално, но и да подкрепя учениците си, да насърчава увереността им и да им помогне да изградят важни умения за бъдещето, да ни изпрати своята кандидатура. Вярваме, че участието в програмата е инвестиция в самия учител и в успеха на техните ученици, а това е кауза, която си заслужава!". Това коментира Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи".

Десислава Цокова, заместник директор в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" във Видин, ментор в „Роботика за България“ от 2015 г. връща лентата назад - започнала с четири деца и много трудности. Днес клубът има 26 активни ученици и още над 10 доброволци – бивши участници, които продължават да се връщат и да помагат. „Причината да продължавам е ясна – ефектът върху децата. Това не е просто роботика, а среда, в която учениците развиват умения за учене, работа в екип, управление на времето и справяне с предизвикателства. Те изграждат увереност и се учат да не се отказват. Често чувам съвети да намаля броя на децата и да работя само с „най-добрите“. Но опитът ми показва, че именно тези, които в началото не изпъкват, понякога израстват най-много. За мен това е програма, която дава шанс и подготвя децата за бъдещето“, обясни Десислава Цокова.

От SAP Labs България и Фондация „Работилница за граждански инициативи" насърчават всички желаещи учители да се включат и да кандидатстват, независимо от предмета, който преподават в училище. С тази програма имат шанс да станат част от създаването на следващото поколение млади хора с интерес към технологиите и науката. Така ще се присъединят към общност, работеща за въвеждането на нови образователни практики, ще получават подкрепа от практици, техни колеги, ще работят за повишаване на интереса на учениците от 10 до 16 години към науката и технологиите. Педагозите също така ще допринасят за формиране на мотивация за професионална реализация в областта на информационните и инженерните науки, обясняват още създателите на „Роботика за България".