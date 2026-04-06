Великденска работилница в Историческия музей в Монтана

Ученици от Гимназията по лека промишленост в Монтана взеха участие в традиционна музейна работилница за изработване на великденски картички и друга тематична украса в Регионалния исторически музей - Монтана

На 2 април 2026 г., в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев" 3, точно в предварително обявения час – 10.00, започна традиционната работилница за изработване на великденски картички и тематични декорации, организирана от РИМ - Монтана. В нея взеха участие ученици от пет класа на Гимназията по лека промишленост в гр. Монтана, които се обучават в три от специалностите в средното професионално училище.

Необходимите материали – полукартон в различни цветове „за заготовка", дизайнерска хартия, самозалепваща се украса от великденски яйца, пиленца, зайчета и стилизирани цветя, подходящи илюстративни великденски изображения за изрязване и оцветяване, флумастери, ножици и лепило бяха предварително подготвени.

Участниците в традиционната музейна работилница можеха да използват идеи от готови модели на картички като образец или да предложат свои интерпретации. Така бъдещите козметици, модисти и асистенти на лекари по дентална медицина получиха възможност да отнесат със себе си оригинален и стойностен подарък за своите учители и близки – великденска картичка, изработена по техен вкус, с личните им усилия.