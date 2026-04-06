"Когато говорим за шистов газ и говорим за червенобрежкия регион, той е много далеч от Добрич. Който твърди, че в Добруджа ще има добив на шистов газ, е просто един лъжец. ГЕРБ внесе мораториум за това. В България на много места сега се добива конвенционален газ и петрол. Хората в региона трябва да знаят, че както спряхме перките във Варна, така и няма да се добива тук шистов газ. Червенобрежкия регион е един от най-бедните региони и има един трилион кубически метра газ, това гориво ще е нужно за комбайните и тракторите".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов преди минути по време на предизборната си обиколка в Добрич. Той посети реновирания стадион в града заедно с кмета Йордан Йорданов и кандидатите за депутати Деница Сачева и Томислав Дончев.

"Искам да съм политически коректен, но администрацията на САЩ създава огромен стрес във веригата на доставки и в света. Потърпевша е Европа, т.е България. Каквито мерки и компенсации да прави правителството, не че се справя, никога няма да излезем на глава с тези високи цени, защото самият продукт няма да го има. Инсталации за вода, за втечнен газ, за добив на петрол - бомбардират се. Утре е критичен ден, защото изтича ултиматумът. Това, което се случва, не само че ни тревожи, но и се задълбочава. Като прибавим и войната в Украйна, която също върви със страшна сила, единственото, което спасява България, е единството, разумни политици, държавата преди партиите. Да си помогнем с конвенционален газ от Черно море извън Добрич. Това ни го сложиха в устата, за да ви плашат. Без парламент не може една клечка да забиеш", каза още Борисов.

Вчера "Левски" игра с местния "Добруджа" на реновирания стадион в града. Мачът свърши 2:2, Борисов го гледал и поздрави добричлии за добрия резултат. Кметът разказа, че теренът е бил перфектен, както и че осветлението е добро и благодари на Борисов за усилията на ГЕРБ.

"Обещахме осветление и тревна покривка, на която да се радват хората, и това вече е факт. Нямаме неизпълнено обещание. Изпълнихме и обещанието за финансирането и преотдаването на казармите на общината, тя има най-добрия контрол от различните общински съветници. Добрич ще има и четирилентов път до Варна, а след година и половина ще бъде и индустриален град освен житница", каза Борисов.

Деница Сачева отчете какво се е случило в областта от последните избори насам: инвестирани са 300 млн. евро, направени са 64 STEM кабинета, подписан е договор за идеен проект за четирилентов път до Варна, има и готов проект за индустриален парк. Кметът веднага извади проекта на парка, за да го покаже на Борисов, и обясни, че се планира с инвестиция от 30 млн. евро да се разкрият 1800 работни места. Това е и лична кауза на Сачева.