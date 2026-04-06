ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху уволни началника на канцеларията си след ...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22616315 www.24chasa.bg

Нов секретар по правни въпроси има Илияна Йотова

2272

Нов секретар по правни въпроси има президентът Илияна Йотова - проф. Евелина Стоева-Димитрова. Тя е зам.-декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и от 2012 г. досега е член на Комисията по опрощаване към президента.

Проф. Стоева-Димитрова е завършила Юридическия факултет на СУ, където и развива своята професионална и научна кариера. Специалист е по финансово, данъчно и международно данъчно право. Има над 40 публикации в областите на научни интереси.

Била е експерт към Консултативната комисия за премахване на двойното данъчно облагане по прилагане на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 90/436/ЕИО (2009-2017).

С указ от 19 март 2026 г. е назначена за секретар по правни въпроси на президента.

Миналата седмица стана известно, че президентът Йотова е подсилила екипа си със знакови имена като секретари, сред които бившият вицепремиер и дългогодишен дипломат Меглена Плугчиева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)