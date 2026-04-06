Нов секретар по правни въпроси има Илияна Йотова

Нов секретар по правни въпроси има президентът Илияна Йотова - проф. Евелина Стоева-Димитрова. Тя е зам.-декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и от 2012 г. досега е член на Комисията по опрощаване към президента.

Проф. Стоева-Димитрова е завършила Юридическия факултет на СУ, където и развива своята професионална и научна кариера. Специалист е по финансово, данъчно и международно данъчно право. Има над 40 публикации в областите на научни интереси.

Била е експерт към Консултативната комисия за премахване на двойното данъчно облагане по прилагане на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 90/436/ЕИО (2009-2017).

С указ от 19 март 2026 г. е назначена за секретар по правни въпроси на президента.

Миналата седмица стана известно, че президентът Йотова е подсилила екипа си със знакови имена като секретари, сред които бившият вицепремиер и дългогодишен дипломат Меглена Плугчиева.