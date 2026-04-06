От утре започват пръскания срещу кърлежи в Русе

От утре, 7 април, при благоприятни метеорологични условия, ще се извършат първите за тази година наземни третирания срещу кърлежи в Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.

През месец април е предвидено е да бъде обхваната цялата територия на града и малките населени места от общината. Първите тревни площи, които ще се обработят до 8 април, ще бъдат в Парка на младежта, Парка на възрожденците, централната градина на пл. „Свобода", площадите „Дунав" и „Княз Александър Батенберг", както и пешеходната зона на кея.

Пръсканията ще се извършват между 6 и 7:30 ч. от два екипа специалисти на фирма „Санси" в присъствието на служители от дирекция „Екология и зелена градска среда". В случай на валежи третиранията ще се отложат за следващия подходящ ден.

Препаратът, който се използва - Айкън 10 КС, е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като превантивна мярка Община Русе призовава гражданите да не навлизат в обработените площи в следващите 24 часа.

Предвид очакваните валежи през месец април, които възпрепятстват ефективното провеждане на третирането, ще се осъществява текущ мониторинг на метеорологичната обстановка, като последващите обработки ще се планират съобразно прогнозните данни и при наличие на подходящи условия.