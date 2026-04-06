Взеха 2 пъти книжката на шофьор от Стамболийски, карал без застраховка

Съдът в Пловдив отмени втората заповед за отнемане на свидетелството за управление като напълно ненужна

Мъж от Стамболийски, засечен да кара кола без задължителната застраховка "Гражданска отговорност", се сдоби с 2 заповеди за отнемане на книжката. Той бил спрян за проверка около 18 часа на 30 ноември м. г. и било установено, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред, освен че не е застрахован. Бил му съставен акт, после били издадени двете заповеди за временно отнемане на свидетелството за управление - една с дата 30 ноември 2025-а, другата - от 1 декември с. г.

На следващата сутрин той платил задължителната полица и впоследствие оспорил втората заповед. Тя вече е отменена от Административния съд в Пловдив с няколко мотива - регистрацията на колата била служебно прекратена и собственикът й не бил уведомен за това, отделно първата заповед за отнемането на книжката не е оспорена и е влязла в сила, което прави издаването на втората напълно ненужно.

Решението е окончателно, а МВР ще трябва да плати на неправилно санкционирания разноските по делото от 107 евро.