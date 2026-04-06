Председателят на Младежкото обединение в БСП и водач на листата на „БСП – Обединена левица" в 23-и МИР в София Габриел Вълков, заедно с младежи на БСП и млади кандидати, проведоха акция под надслов „Кошница на реалността" пред сградата на Министерския съвет.

Акцията постави остро въпроса за рязкото поскъпване на основните хранителни продукти и липсата на ефективни държавни мерки за овладяване на ценовия натиск върху домакинствата.

Участниците представиха кошница с базови хранителни продукти – хляб, яйца, кашкавал, сирене, олио, ориз, боб, брашно, зеленчуци, колбас и други, с обща стойност 55,20 евро, закупени по-рано през деня от голяма търговска верига в София. Демонстрацията цели да покаже реалната покупателна способност на българските граждани в навечерието на Великденските празници.

„Събрахме се тук, точно пред Министерски съвет, защото именно служебното правителство в момента носи отговорността за овладяване на цените – отговорност, която очевидно не се изпълнява", заяви Габриел Вълков.

Той подчерта, че е недопустимо българските граждани да могат да си позволят с 50 евро единствено най-елементарни продукти, без дори да включват основни за празничната трапеза стоки като месо, козунак или прясно мляко. По думите му това е в рязък контраст с нивата на минималната пенсия в страната, която остава малко над 300 евро, както и с линията на бедността, под която в момента трудно оцеляват над 1,4 милиона българи.

От „БСП – Обединена левица" посочват, че е нужен бърз и адекватен институционален отговор на ценовия натиск, задълбочен от международната ситуация при горивата и геополитическите кризи, както и от слабия контрол върху вътрешния пазар.

Габриел Вълков припомни, че „БСП – Обединена левица" е внесла конкретен пакет от мерки за ограничаване на поскъпването на горивата и свързаните с тях цени, включително приемане на закона „Антиспекула", въвеждане на временен таван на цените при резки пазарни сътресения, засилен контрол и противодействие на спекулативните надценки и намаляване на ДДС и акциза върху горивата.

Вълков напомни, че част от политическите сили в Народното събрание са провалили обсъждането на тези предложения чрез липса на кворум на извънредното заседание на 1 април, свикано по инициатива на БСП – ОЛ. В същото време служебното правителство, според него, предприема външнополитически действия без необходимия обществен и парламентарен дебат, вместо да адресира непосредствените социално-икономически проблеми.

С акцията си младежите на БСП настояха за незабавни, ясни и ефективни мерки в защита на българските граждани, особено на уязвимите групи, които са най-силно засегнати от нарастващите разходи за живот.