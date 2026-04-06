Клетият Божанков (от Горна Оряховица) – пример на МВР, че “кабинетът не е на никого” (Обзор)

Депутатът, който не намери място в листите на ПП-ДБ, не се подчини на стоп палка и 3 месеца ще е без книжка

3 месеца без шофьорската си книжка ще бъде депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Поводът е неподчинение на полицейска палка, след като навлязъл в забранена улица в Горна Оряховица в тъмните часове в събота.

Тогава полицаи видели колата, собственост на депутата, да се движи в родния му град. Опитали да го спрат заради нарушението, но той не се подчинил. Полицаите проследили Божанков, който паркирал на друга улица и продължил пеша.

Макар и скоро да приключва с депутатството, Божанков все още има имунитет. Затова и полицаите изпратили всички данни за случая в Софийската градска прокуратура. Тя е единствената компетентна да разследва хора с имунитет. В държавното обвинение получили дори записите от боди камерите на униформените.

От СГП потвърдиха пред “24 часа”, но отказаха подробности.

“Информацията, която имам, е, че той е шофирал автомобил, не се е подчинил на разпореждане на Пътна полиция да спре за проверка, явил се е на следващия ден в районното управление и поради тази причина автомобилът му е бил дерегистриран, наложена му е глоба с акт за установяване на административно нарушение, с принудителна административна мярка е иззета шофьорската книжка, като събраните от полицията материали по тази преписка са изпратени в Софийска градска прокуратура, за да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление, коментира от Пловдив вътрешният министър Емил Дечев.

Самият Божанков е направил самопризнания и книжката му е отнета за 3 месеца. Той трябва да плати и глоба от 102 евро.

Потърсен от “24 часа”, депутатът отговори, че ще пусне публикация в публичния си фейсбук профил. По-късно се извини с есемес, че дядо му е починал и има по-важни дела.

По закон колата му не се отнема, нито се свалят номерата. Той може да продължи да я ползва, но с друг шофьор. Ако в срока на наказанието отново бъде хванат зад волана, колата ще бъде дерегистрирана и след 6 месеца ще трябва да получи нови табели. Ако обаче например отново има бягство, употреба на алкохол и/или дрога, както и други хипотези, може да се стигне и до наказателно дело.

В момента това не е възможно, обясниха запознати. Те посочиха, че няма как за едно и също провинение да има и административна санкция, и наказателно преследване. В самия Наказателен кодекс има хипотеза за престъпление. “Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева”, гласи той.

Заради драмите с листите в ПП-ДБ Божанков не е кандидат за депутат и няма да има възможност да се появи в първия ден на новия парламент с ховъра си “Хелоу Кити”. Той го яхна на 19 юни 2024 г. в дебюта на краткия парламент, излъчен с вота 10 дни по-рано. Превозното средство е едноколесно и се движи със зареждане на ток. Тогава извън баланса, който демонстрира, и опасното каране по тротоара Божанков впечатли с котето - логото на “Хелоу Кити”. Японската марка е любима на всички малки момиченца.

Ако обаче Рая Назарян пак свика извънредно отиващото си Народно събрание, то Божанков може и да блесне отново. Интересното е, че последната публикация на депутата във фейсбук, преди да му вземат книжката, е свързана с автомобили. В нея той коментира 20-те евро, които правителството ще даде на бедните с коли, за да се компенсира поскъпването на горивата. “Не го разбирам. Горивата поскъпват. Компенсациите са за “бедните с автомобили”. Да повторим - бедни с автомобили”, пише Божанков на 3 април. Ден по-късно остава без книжка.