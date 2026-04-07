35 години гласувате за нас. Какви изненади идват

На 18 април през 1991 г. “24 часа” се роди с духа на свободната журналистика и с каузата да служи на читателите.

Беше вестник на 4 страници. 35 години по-късно сме медията, направила най-успешния преход от хартия към онлайн. Най-голямата медийна платформа за новини на български език. Два всекидневника, 4 седмичника, списания, книгоиздателска къща. 11 сайта, канали в големите социални мрежи, милиони читатели в социалните мрежи, вече и в ТикТок.

Всеки ден създаваме качествено и оригинално съдържание, което достига до обща аудитория от 2,5 милиона българи.

От сърце благодарим на читателите, защото на тях дължим всичко, което сме постигнали през тези 35 години. Поне 8 от най-известните национални проекти и каузи са създадени от медията “24 часа” - като “Достойните българи”, “Лекарите, на които вярваме”, “Бизнес хонорис кауза”, “Отличниците на България”.

Защото се стремим не просто да разказваме новините, а и да променяме средата, качеството на живот, прозрачността на управлението. По много начини. 35 години фокусираме вниманието на обществото върху позитивните, истински важните за страната теми.

Предлагаме ви да отбележим тази годишнина и да видим какво се случи с нас, българите. И какво предстои. Но така, както винаги сме го правили и както отива на младеж на 35 г. - не досадно, а забавно, динамично и визуално увлекателно.

И така, какво предстои:

Илияна Йотова удостоява днес “24 часа” с Почетния знак на президента

Днес държавният глава Илияна Йотова ще удостои медийната платформа “24 часа” с Почетния знак на президента.

Президентът Илияна Йотова

Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник “24 часа”, чийто първи брой излиза на 18 април 1991 година. Почетният знак се връчва за приноса към развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа.

Церемонията ще започне в 14,00 часа в Гербовата зала на президентската институция.

Как наистина да релаксирате в деня за размисъл

Какво има в тази лодка, вижте в специалния юбилеен брой на 18 април

Какво ви прави щастливи и защо ви питаме

В навечерието на 35-ата годишнина на “24 часа” си пожелаваме щастието да е първа новина за българина!

Първо ви предлагаме да гласувате за нещата, които ви правят щастливи - в специална анкета на сайта ни, която вече е активна “35 нюанса за 24-каратово щастие! Кое избираш ти?”.

От 1 до 35 - много аспекти на щастието. След това ще видите как отговарят на анкетата известни и интересни българи - кои са техните скрити техники за щастие:

Смехът до сълзи

Тишината

Пътуванията

Детето да ме надмине

Природата

Парите

Усещането, че съм на правилното място

Изгрев, море, боси крака в пясъка

Да си купя нещо ненужно

Първата глътка вино в петък след работа

Кръвното ми да е в норма и да спя добре

Майка ми да се усмихва

Лайковете във фейсбук

Кафе

Шоколад

Когато осъзная, че “и това ще мине”

Добра новина за добри хора

Слънцето

Да открия пари в стара дреха

Да не виждам в новините съобщения за жестоки пътни катастрофи

Да помагам

Да осъзная, че не всичко е сериозно... освен сметките

Свободата да бъда себе си

Детска ръчичка в твоята

Животните

Обичта - във всяко проявление

Да чуя: “Не може да си на толкова години! Изглеждаш поне с 10 по-млад/а”

Срещите с приятели, с които не сме се виждали отдавна

Красивите залези

Книгите

Музиката

Зелена вълна на светофара

Дреха с джобове

Вкусната храна

Спортът

И нещо повече: всеки читател ще може бързо и лесно - само със сканиране на QR код, да отвори платформа, където под интересни и забавни заглавия защо е щастлив да сложи свои и на близките си снимки. И да ги сподели в мрежата.

“Щастието - първа новина” - това ще е поредица от истории за хора, които са успели, и такива, които вярват, че ще успеят. Форматът на този подкаст ще е “мост между поколенията”. За всяка от подтемите ще каним двойки от събеседници на принципа на “паралелното интервю”. Единият гост ще е представител на Gen Z, а другият - на Gen X.

Сериал “Машина на времето”

Това ще ви е интересно, особено ако сте родени след 1997 година. Сериал “Машина на времето” ще тръгне на сайта ни и във всичките ни канали в социалните медии. Той ще е от 10 кратки и динамични епизода. Ще ги гледате в нашите онлайн платформи и канали. С машината на времето ще видите прехода, обяснен на езика на Gen Z. Как се стигна до всичко, което преживяваме днес - само в 90 секунди.

През ноември 1999 г. на посещение у нас идва президентът на САЩ Бил Клинтън (вдясно) - първата визита на US държавен глава в историята на България. Той се среща с президента Петър Стоянов (вляво) и изнася реч пред препълнения площад на катедралата “Св. Александър Невски”. СНИМКА: СИЛВИЯ ГУРМЕВА

Емблематичният щурм на парламента на 10 януари 1997 г. След кабинета “Виденов”, при който България преживява най-тежката си финансова и икономическа криза, протестиращите настояват за избори, а не ново правителство на БСП.

Изненадващ дежурен редактор

В специалния проект “Дежурен редактор” ще каним изявени наши партньори като специални гости на планьорката на вестника. Тези известни и интересни българи ще имат беседа с редколегията на вестника, която ще му задава въпроси за него - като личност и в качеството му на мениджър.

Залата за планьорки в редакцията на вестника

Гостът ще влезе в обувките на дежурен редактор - той ще участва в обсъждането на темите от деня и подреждането на темите на първа страница. Ще видите неговата първа страница!

И още изненади! Очаквайте продължение