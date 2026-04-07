35 години гласувате за нас. Какви изненади идват

На 18 април през 1991 г. “24 часа” се роди с духа на свободната журналистика и с каузата да служи на читателите.
Беше вестник на 4 страници. 35 години по-късно сме медията, направила най-успешния преход от хартия към онлайн. Най-голямата медийна платформа за новини на български език. Два всекидневника, 4 седмичника, списания, книгоиздателска къща. 11 сайта, канали в големите социални мрежи, милиони читатели в социалните мрежи, вече и в ТикТок.
Всеки ден създаваме качествено и оригинално съдържание, което достига до обща аудитория от 2,5 милиона българи.
От сърце благодарим на читателите, защото на тях дължим всичко, което сме постигнали през тези 35 години. Поне 8 от най-известните национални проекти и каузи са създадени от медията “24 часа” - като “Достойните българи”, “Лекарите, на които вярваме”, “Бизнес хонорис кауза”, “Отличниците на България”.
Защото се стремим не просто да разказваме новините, а и да променяме средата, качеството на живот, прозрачността на управлението. По много начини. 35 години фокусираме вниманието на обществото върху позитивните, истински важните за страната теми.
Предлагаме ви да отбележим тази годишнина и да видим какво се случи с нас, българите. И какво предстои. Но така, както винаги сме го правили и както отива на младеж на 35 г. - не досадно, а забавно, динамично и визуално увлекателно.
И така, какво предстои:
Илияна Йотова удостоява днес “24 часа” с Почетния знак на президента
Днес държавният глава Илияна Йотова ще удостои медийната платформа “24 часа” с Почетния знак на президента.
Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник “24 часа”, чийто първи брой излиза на 18 април 1991 година. Почетният знак се връчва за приноса към развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа.
Церемонията ще започне в 14,00 часа в Гербовата зала на президентската институция.
Как наистина да релаксирате в деня за размисъл
Какво ви прави щастливи и защо ви питаме
В навечерието на 35-ата годишнина на “24 часа” си пожелаваме щастието да е първа новина за българина!
Първо ви предлагаме да гласувате за нещата, които ви правят щастливи - в специална анкета на сайта ни, която вече е активна “35 нюанса за 24-каратово щастие! Кое избираш ти?”.
От 1 до 35 - много аспекти на щастието. След това ще видите как отговарят на анкетата известни и интересни българи - кои са техните скрити техники за щастие:
Смехът до сълзи
Тишината
Пътуванията
Детето да ме надмине
Природата
Парите
Усещането, че съм на правилното място
Изгрев, море, боси крака в пясъка
Да си купя нещо ненужно
Първата глътка вино в петък след работа
Кръвното ми да е в норма и да спя добре
Майка ми да се усмихва
Лайковете във фейсбук
Кафе
Шоколад
Когато осъзная, че “и това ще мине”
Добра новина за добри хора
Слънцето
Да открия пари в стара дреха
Да не виждам в новините съобщения за жестоки пътни катастрофи
Да помагам
Да осъзная, че не всичко е сериозно... освен сметките
Свободата да бъда себе си
Детска ръчичка в твоята
Животните
Обичта - във всяко проявление
Да чуя: “Не може да си на толкова години! Изглеждаш поне с 10 по-млад/а”
Срещите с приятели, с които не сме се виждали отдавна
Красивите залези
Книгите
Музиката
Зелена вълна на светофара
Дреха с джобове
Вкусната храна
Спортът
И нещо повече: всеки читател ще може бързо и лесно - само със сканиране на QR код, да отвори платформа, където под интересни и забавни заглавия защо е щастлив да сложи свои и на близките си снимки. И да ги сподели в мрежата.
“Щастието - първа новина” - това ще е поредица от истории за хора, които са успели, и такива, които вярват, че ще успеят. Форматът на този подкаст ще е “мост между поколенията”. За всяка от подтемите ще каним двойки от събеседници на принципа на “паралелното интервю”. Единият гост ще е представител на Gen Z, а другият - на Gen X.
Сериал “Машина на времето”
Това ще ви е интересно, особено ако сте родени след 1997 година. Сериал “Машина на времето” ще тръгне на сайта ни и във всичките ни канали в социалните медии. Той ще е от 10 кратки и динамични епизода. Ще ги гледате в нашите онлайн платформи и канали. С машината на времето ще видите прехода, обяснен на езика на Gen Z. Как се стигна до всичко, което преживяваме днес - само в 90 секунди.
Изненадващ дежурен редактор
В специалния проект “Дежурен редактор” ще каним изявени наши партньори като специални гости на планьорката на вестника. Тези известни и интересни българи ще имат беседа с редколегията на вестника, която ще му задава въпроси за него - като личност и в качеството му на мениджър.
Гостът ще влезе в обувките на дежурен редактор - той ще участва в обсъждането на темите от деня и подреждането на темите на първа страница. Ще видите неговата първа страница!
И още изненади! Очаквайте продължение