ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Стотици от Родопската яка блокираха кръстовище и скандираха: Искаме си пътя!

Жители на села от Родопската яка блокираха кръстовището между Коматево и Първенец с искане за ускоряване на ремонта. Снимки: Ивайло Атанасов

Хората негодуват от спрения ремонт на отсечката за Първенец която е зарязана от година и половина

"Искаме си пътя!", "Стига безобразие!". С тези скандирания жители на Първенец, Храбрино, Лилково, Бойково и Дедево излязоха на протест тази вечер и блокираха кръстовището между квартал "Коматево" и "Първенец" на околовръстния път. С тях беше и кметът на Община "Родопи" Павел Михайлов. Според присъстващи протестът наброява над 300 души.

Хората негодуват от спрения ремонт на отсечката за Първенец която е зарязана от година и половина. През лятото направиха частта от борсата до Първенец.

Той е част от републиканската мрежа и ремонтът е в прерогативите на АПИ. Протестиращите дадоха един месец на пътната агенция за сключване на договора за подмяна на 2 км водопровод в Първенец, преди да бъде направен ремонт на пътя.

"Работата започна преди година и половина от АПИ, но не е довършена. Трасето е опасно, хората си трошат колите, а освен жителите на Първенец отсечката се ползва от Храбрино, Дедево, Лилково, Бойково", посочи Павел Михайлов.

Нито един от захванатите участъци не е завършен напълно, негодува и кметицата на Първенец Ренета Плевнелиева.

На протеста има имаше и хора от Златитрап, които искат светофар на отбивката на Околовръстното шосе.

Жители на села от Родопската яка блокираха кръстовището между Коматево и Първенец с искане за ускоряване на ремонта. Снимки: Ивайло Атанасов

