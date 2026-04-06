Загинал и четирима пострадали в тежка катастрофа по пътя Добрич - Силистра

Тежка катастрофа затвори участък от пътя Добрич-Силистра в района на село Хитово.

Лека кола, в която са пътували пет жени, се блъснала челно в насрещно движещ се тежкотоварен автомобил. В 17:12 часа е подаден сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя град Силистра в посока град Добрич след село Хитово, добавят подрабности от Областната дирекция на МВР-Добрич.

При инцидента на място загива една от жените. Други три са транспортирани в болницата в Добрич, една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани. Водачът на товарен автомобил е без наранявания.

Катастрофиралият автомобил е „Рент а Кар" (б.р. - под наем). По първоначална информация жените, пътуващи в автомобила, са граждани на Израел.

Осигурен е обходен маршрут в посока Силистра: Карапелит – Тервел – Коларци. Обходният маршрут в посока Добрич е Коларци – Тервел – Карапелит. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".