Гюров пита Дара, Наум Шопов и Теа как ще ни мотивират да гласуваме (Обзор)

Писмо на служебния премиер до "дигитални лидери" от 3 април и среща в Министерски съвет с тях в понеделник провокираха медии да се усъмнят дали това не е кампания на една от политическите сили

Ще дадем личен пример, уверяват инфлуенсърите. Но май възрастните имат повече нужда от мотивация, казва изпълнителката ни за Евровизия

Певицата Дара, актьорът и водещ на “Ергенът” Наум Шопов и съпругата му Теа Минкова (известни и с ютюб канала си), Мими Шишкова - тиктокър и активист (включително от протестите) и ютюбърът Асен Кукушев влязоха в Министерския съвет малко преди 17 ч в понеделник, поканени лично от служебния премиер Андрей Гюров. Заедно с Дара, която след месец ще ни представи на “Евровизия”, бе и нейният продуцент Саня Армутлиева.

Дойдоха и други инфлуенсъри, за да поговорят с Гюров как да се засили интересът на техните последователи към гласуването на 19 април. На влизане популярните лица не коментираха, а след

срещата, продължила близо 2 часа,

увериха, че със сигурност ще дадат пример и ще гласуват.

“Аз ще гласувам в Англия, там ще съм на изборите. Ще направя каквото мога, за да мотивирам и българите извън страната да гласуват. Но според мен възрастните хора имат нужда повече от мотивация”, коментира Дара на излизане. Певицата Дара и нейният продуцент Саня Армутлиева СНИМКА: Георги Палейков

Самото събитие, до което не бяха допуснати медии, провокира сайтове да се усъмнят дали това не е предизборна кампания на една от политическите коалиции, които ще се явят на вота - ПП-ДБ. Вероятно причина за емоционалните заглавия в някои медии е, че Гюров, преди да премине в БНБ и да поеме поста служебен премиер, бе председател на парламентарната група на “Продължаваме промяната”

На 3 април, петък, на официална бланка на Министерския съвет той е разпратил своите покани до гостите за понеделник. Един от инфлуенсърите - получател на премиерското писмо и участник в разговора, го сподели минути по-късно с “24 часа”. Ето и текста, развълнувал сайтовете:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ

И ГОСПОДА,

До предсрочните парламентарни избори се стигна след големите протести, на които хората ясно заявиха, че искат промяна.

Голяма част от протестиращите в страната бяха от поколението Z и милениал. Те ясно заявиха своята позиция - не искат да бъдат наблюдатели, а да имат думата за бъдещето си. Това е част oт вашата аудитория - тя ви се доверява и следва. Неслучайно сте дигиталните лидери на влияние в България

Каня ви на разговор, в който да обсъдим как бихме могли да мотивираме хората да използват възможността, която имат по закон - да заявят чрез гласуване какво бъдеще искат за себе си.

Ще се радвам да се видим и поговорим на 6 април, понеделник, от 17 ч в сградата на Министерския cъвет. Факсимиле от писмото на Андрей Гюров

Вероятно първите редове на тази покана, с които премиерът Гюров връща спомена към протестите, младите и бъдещето, са създали притеснение, че инфлуенсърите са поканени, за да агитират за определена политическа сила.

Официалното съобщение от МС за срещата не бе разпространено преди редакционното приключване на броя.

“Как да мотивираме младите да гласуват? Единствено и само с личен пример”, категоричен бе ютюбърът Кукушев на излизане от разговора при служебния премиер. “Трябва

да предадем съобщението, че освен задължение това е право, понеже “задължение” не им харесва много

на младите. Те си казват често: “Няма да ми казваш какво да правя”. Затова задължение не работи. Право - работи, макар да е дълг. Трябва да си избираме точните думи, защото езикът е богатство. Ако искаме да постигнем някаква цел, трябва да изберем правилното послание”, каза още той. Асен Кукушев