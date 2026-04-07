Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с представители на бизнеса в Шумен по време на предизборната си обиколка из страната. С него бяха зам.-шефът на партията Томислав Дончев и Деница Сачева. Водач за листата на района е бившият МВР министър Даниел Митов.

"Голямата част от големите заводи в страната аз съм ги открил. Тука си спомням алуминиевата преса. Всички се надпреварват да се обиждат, ние от всички чухме, как с никой не могат да работят, ако нямат 121 депутата. Може би да се получи. Но аз искам да знаете, на тия голи поляни, когато започнахме първо докарахме ток, вода, пътища, направихме този индустриален парк. След това фабриките и заводите се нароиха толкова много, че вие ползвате повече индустриален ток от Варна", каза Борисов.

"Радвам се, че кмета проф. Христо Христов не тръгна да чегърта, а продължи да надгражда това, което направихме. Понеже вчера дадохме военните казарми в Добрич: Шумен е много хубав пример как на мястото на казармите стана втори център - спортна зала, парк. Красота. Вас ви интересува на какво може да разчитате, за да си определяте гласуванията. Ако дебатът беше как да направим държавата по-силна индустриално - ето тази година доведохме най-голямата оръжейна компания "Райнметал". Правим 2 завода, сега трети. Канцлерът Мерц в Загреб ме попита първо за нашия институт INSAIT. Надали някой от вас знае, че той е един от най-големите в света за изкуствен интелект в момента. Супермозъци в квантовата физика, в програмирането работят за цял свят, заедно с института в Цюрих. Имаме редкия шанс да доразвием с роботиката, с тази индустриализация и AI супер компютрите, които имаме. Един от 8-те в Европа е в София, втори сега взимаме. Една подобна индустриална зона, защото в момента те са няколко - Шумен, Пловдив, София - област. Това са цели райони - нямаха този шанс, такива управления, които а надграждат и да създадат това, което се вижда тук", каза Бойко Борисов. И допълни, че по такива теми от ГЕРБ биха дебатирали с удоволствие.

"Ние данъци няма да вдигаме. Да, бяхме в сглобка, тогава след колко - 7 избора бяха минали. Бизнесът фалираше. Събрахме се тогава с ПП-ДБ, за да прескочим един период от време и за мен беше полезно. Ако не се бяхме хвърлили с такава сила в съдебната реформа - да оправим Конституцията, резултатите щяха да са добри. След 7-8 избора, на всяка цена трябваше да направим правителство. На терен това, което имаше, можеше да направим със Слави Трифонов, с Гуцанов и Зафиров и АПС. Те се дръпнаха и дойдоха "Ново начало", заяви Борисов.

"За тези, които спекулират с нашите отношения: ако има модел има модел на ГЕРБ, на Борисов и неговите съпредседатели, защото нали това е модерно сега - съпредседатели. Това си го измислих сутринта - няма да казвам зам.-председатели, а съпредседатели. ПП-тата имат 5-6 съпредседатели и всеки иска дебат. Това е гаранция за хаос. Те могат да си дебатират помежду си. Целта на този дебат е да се обиждаме, слушахте 1 година от парламента всякакви обиди. Инвеститорите трябва да чуят е за данъците - те не се пипат. Ние сме ги довели тези най-ниски данъци, тази конкурентоспособност ще я запазим. Вече нищо не ни налага повече да правим компромиси", категоричен бе той.

Борисов обясни, че по време на управлението през последната година, ГЕРБ е "олевяла" като партията, защото двама от съдружниците й - БСП и ДПС са леви партии.

"За България беше отворен този прозорец само тази година. Румъния не можаха да се мушнат в него, ЕС го бяха отвори за България и за еврозоната, и за Шенген, и за проваления ни ПВУ, да влязат 4 млрд. още в държавата. От 27 г. България беше под мониторингов механизъм от ПАСЕ, който отпадна. Пасивите за тая година, негативите, които приехме за партията бяха големи, но за държавата и за вас - само ползи. Сега нищо не ни налага да правим такива компромиси с данъците. И няма да ги правим", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той припомни, че ултиматумът на президентът на САЩ Доналд Тръмп към Иран изчита днес. "Не знам ако се сбият вече още повече, проблемът с горивата, с газа ще стане още по-голям, както и с тока", обясни Борисов.

Затова от ГЕРБ ще се погрижат за бизнеса да бъдат осигурени енергоизточници, за да може компаниите да бъдат конкурентоспособни.

"Затова отворих и темата за конвенционалния газ, в чернобрежкия район за шистов газ, за да можем да продаваме на големите консуматори тази енергия. Оттук минава Балкански поток - над половин млрд. му е печалбата миналата година. Абсолютно ваш, 100% български и носи само приходи. Но той ни е и най-голямото хранилище в момента - 1 млрд. кубика имаме в тръбата, което тече непрекъснато. Ако се наложи да го спрем от двете страни за 5 месеца ще имате газ. Да, ще се съдим, но няма да останем без газ", обясни партийният лидер.

"В Маришкия басейн направихме съвместен договор с американски университет в Дакота, защото виждате - Тръмп тръгна да напрада Грендландия заради цветните, редкоземни метали. В УкрайКогато зелената сделка се случи, с Томислав направихме чудеса и успяхме да си запазим Маришкия басейн и това ни балансира енерията. Миграционният процес го решихме така, че в България не знаят какво е нелегална миграция хората. Всичко това се дължи на ГЕРБ, лично ние сме го направили. В тоя ред на мисли искам да знаете, че това, което сме планирали - ниски данъци, да запазим електроенергията на нива, направихме чудеса от храброст с ОФАК, за да работи "Лукойл", не знам дали правителството следи това, което се случва там. Не съм от хората, които нападат правителството или който и да е, еле пък като е нелегитимно като сегашното. Поканили инфлуенсъри, те ще ги оправят. Много сме напред в изкуствения интелект, високите технологии. С близостта на пристанището във Варна, с "Хемус", който се надявам да стане в един момент, износът от тези заводи ще бъде ценен. Компромиси няма да правим, аз моите си ги изядох - един път със сглобката, един път с "Ново начало". Стига ни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

"Ако е вярно това, което Радев е написал днес, че ПП топили България пред ЕС, аз мога да гарантирам, че ЕК и ЕП, доверието в България и ГЕРБ е огромно. Ние изпълнихме всичко, не се огънахме. 6 вота на недоверие ни направиха ПП, за да ни спънат по европейски път. Тогава всички бяха против, но ние бяхме целенасочени. Сега всеки пътува из Европа свободно с паспорт. Еврозона, Шенген - като някакъв рефрен всички го повтаряхме, това го постигнахме заедно. Ако спрат това его - да се надскачат кой е най-голям, резултатите от изборите ще са такива, че ще ги изненадат. Навсякъде сме направили много, кметовете оцениха това, което и Теменужка Петкова направи тази година по Приложение № 3 - нито за момент не сме гледали дали кмета е наш. Това означава, че имаме мислещи темели на обществото - интересува го не само да направи спортна зала, улица, а да има работни места. Знаете какво може да очаквате от нас и ние няма да отстъпим от него. Сега е критичен момент - тези войни, преструктурирането на икономиката в Европа. Забавим ли се, ще ни надскочат другите", каза още той.

"Партията има дух в момента, което значи, че върви нагоре", коментира Борисов.

"Шуменци трябва да се радваме от пълната подкрепа, която получаваме от г-н Борисов. Трябва да развием нашият индустриален парк. Той е свързан с нашия стандарт на живот. Няма как да не сме удовлетворени от това обстоятелство", каза кметът на Шумен Христо Христов.

"В Шумен има много комфортна аудитория. Индустрията е най-непознатия дял в българската икономика, а БВП през годината варира между 25 и 28%. Обичам всички дялове в икономиката - туризма, земеделието. Но гръбнакът е индустрията, за съжаление малко политици са грамотни и могат да претендират интересите й. Тя иска свързаност, път, магистрала, отопление, обучение на инженерни кадри. Ако имаме акъл в главата трябва да си отговорим как да убедим повече млади хора да учат за инженери. Трябва да си дадем сметка кои сектори от индустрията ще ни дърпат напред. Понеже вече сме сила в изкуствения интелект - фокусът ни трябва да бъде роботика и автоматизация", каза Томислав Дончев.

"Трябва да се стремим да се изкачим до върха на хранителната верига, а там са тези, които произвеждат това, което други не могат. Ако програмата ни има фокус - това е фокусът и ще работим по тези приоритети", категоричен бе той.

"Знаем добре, че бизнесът няма нужда от идеология, а конкретни решения. Трябва да инвестираме максимално усилия, за да развиваме това, което постигнахме дотук. В последните моменти на последния парламент, когато си част от отбор като ГЕРБ, може да вкарваш голове от всяко положение. Приехме 25% данъчно облекчение за тези, които инвестират в икономиката", коментира Деница Сачева.

"Политическата нестабилност направи така, че най-големият инвеститор да са еврофондовете. Икономиката, капиталите за компаниите и хората са нашите цели. Данъчната ни политика е стабилност, добре познаваме динамиката на политиката и най-добре разбираме от какво има нужда България, за да върви напред. Можем да вкарваме голове от всяко положение, защото имаме най-добрия треньор в лицето на г-н Борисов", допълни тя.