Три пъти повече българи плащат до живот, за да вземат пенсията си година по-рано

До април тази възможност са ползвали общо 63 хил. души при 21 хил. през 2020 г.

Вземат над 80 евро повече от средната въпреки намалението

В истински хит се превърна възможността българите да се пенсионират до една година по-рано, защото имат достатъчно стаж. Така обаче

пенсията им е пожизнено намалена с 0,4% на месец

Това за цяла година означава 4,8%. И не отпада, когато човекът навърши редовната пенсионна възраст.

Въпреки тези ограничения към април общият брой на българи с намалена пенсия е 63 186. През миналата година те са били 60 024, а през 2024-а - 50 713. И така, докато се върнем до пандемичната 2020 г., когато българите с този вид пенсия са били три пъти по-малко - 20 801. Това показва устойчив тренд на ръст на желаещите.

Самото правило пък влезе в сила през 2016 г. Тогава тази възможност са ползвали 2059 души. А на следващата вече са повече от двойно - 4980.

Причините за тренда са различни - от все по-високите изисквания за пенсиониране (всяка година се вдигат възрастта и стажът) до желанието за по-ранна почивка. Има хора, които получават и други доходи. Най-честата причина обаче е здравословна. Други са започнали работа на по-ниска заплата и се опасяват, че това ще повлияе на размера на бъдещата пенсия.

Още по-любопитното е, че тези хора получават и

сравнително високи средни пенсии - 555,78 евро

Докато средната за стаж и възраст през април е 467,43 евро. (Виж кой какво получава на инфографиката.)

В случай че изчисленият прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 1200 евро и се отпуска пенсия по чл. 68а от КСО с 12 месеца по-рано, намалението е с 57,60 евро (1142,40 евро).

От тази възможност по-често се възползват жените - 37 057, докато мъжете са 26 129 . Средната сума при пенсионерките обаче е 505,82 евро, а при силния пол - 626, 63 евро. Логично сумата в София е най-висока - 758,85 евро.

В столицата са и общо най-много възползвалите се от тази възможност - 6738 души. Почти толкова са и в Пловдив - 6461. В топ 3 влиза и Бургас с 4510 души с ранна, но намалена пенсия.

В Силистра това са предпочели едва 551 души,

във Видин - 644, във Враца - 716.

Общо 78 души са предпочели да се пенсионират година по-рано, защото таванът на пенсиите от 1738,40 евро и без това ги ограничава. Над 1000 евро пък вземат 5173 души с намалени пенсии.

11 605 са тези с минимална пенсия от 322,37 евро. А под нея вземат само 255.

Преди четири години пък

Конституционният съд също се произнесе по казуса

Тогава магистратите бяха категорични, че “получаването на пенсия в намален размер при упражнено право на по-ранно пенсиониране е оправдано от солидарния характер на системата на обществено осигуряване”. Според съдиите това не е наложено от държавата, а е право на избор при предварително известни последици. По-малките пенсии се компенсират от обезщетението, което тези хора вземат - до 12 пенсии.

Според КС така има съответствие между ползите, които човек получава при ранно пенсиониране, и ограниченията. Затова справедливостта ще се наруши, ако този текст бъде премахнат. Тогава “една категория граждани ще се облагодетелстват от възможността да се пенсионират преди навършване на възраст и да започнат да получават пенсия по-рано, но без компенсация за останалите”.

От 1 април започна и служебното преизчисляване на пенсиите на 355 хил. работещи пенсионери. Това се прави само за трудовите пенсии и само с допълнително положения от лицата осигурителен стаж след пенсионирането.

Всеки може да поиска веднъж годишно да получи преизчисление на пенсиите и с допълнителния стаж и доход. Това се прави чрез заявление до НОИ. То обаче е изгодно само за хората, които са получавали сравнително висока заплата като работещ пенсионер. Ако при това преизчисляване не е благоприятно да се вземе осигурителният доход на лицето, то се извършва само с допълнително положения осигурителен стаж.

Пенсионерите трябва да знаят, че ако действителният размер на

пенсията им е под минималния - 346,87 евро, може да не получат и стотинка увеличение

Другото важно нещо за хората е, че за 12 месеца осигуряване на 4 часа се зачитат 6 месеца осигурителен стаж.

Всяка година по това време работещите пенсионери се питат защо преизчисляването се прави от 1 април, а не от януари.

Датата е съобразена със сроковете за подаване на данни от осигурителите в НАП, което се прави до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. По този начин данните за декември постъпват в НОИ през февруари и се обработват за целите на преизчисляването през март.

Ако преизчисляването се извършва от 1 януари всяка година, каквито предложения са правени, това не би донесло допълнителни ползи за пенсионерите, защото заради обмена на данните и технологичната обработка на близо 400 хил. пенсии плащането им пак би се реализирало през април.

Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка през март 2020 г. заради COVID пандемията. През 2021 г. тя беше трансформирана в постоянна.

Средната пенсия на жените е 410,99 евро. СНИМКА: “24 часа”

От днес по 50 евро бонус на най-бедните, 20 евро за тези с пенсии до 620,20 евро

Над 1,6 млн. пенсионери ще получат бонус за Великден. Изплащането им започва от днес заедно с пенсиите за април.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната заплата. Добавките ще струват около 57 800 000 евро.

В края на март парламентът прие промени в закона за социалното подпомагане, за да може помощите за Великден и Коледа да бъдат за всички бедни, а не само за пенсионерите. Очаква се около 507 000 души да получават сумите. Те ще се изплащат през март и ноември, но размерът им ще се определя всяка година със закона за бюджета.

Кои групи вече ще получават помощта: