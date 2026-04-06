Велислава Делчева: Няма никакви основания за увеличенията, искани от топлофикациите

Няма никакви основания да се допуснат големите увеличения, които топлофикационните дружества в страната искат от 1 юли, каза омбудсманът Велислава Делчева в ефира на бТВ.

Топлофикационните дружества поискаха увеличение на цената на топлоенергията от 4 до 29% за предстоящия регулаторен ценови период, които ще е в сила от 1 юли.

Няма никакви основания да се допуска такова голямо увеличение, заяви Делчева. Във Враца искат 49% увеличение. Надявам се Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не допусне такова огромно увеличение, коментира омбудсманът.

Качеството на услугата, която предлагат топлофикациите, не е на достатъчно добро ниво. От тази услуга се ползват хората, които са най-уязвими, пенсионерите. Не мога да си представя, че пенсионер с 300 евро пенсия ще успее да си плати парното през следващата зима, коментира още Делчева.

Относно гласуването на хората със сензорни увреждания омбудсманът заяви, че има допълнителни стъпки, които за президентските избори могат да бъдат направени. Те са свързани с по-доброто информиране на тези хора и да се гарантира в пълна степен тайната на техния вот. В момента, освен с придружител, по друг начин няма как да гласуват и тайната на вота им не е гарантирана, обясни омбудсманът.

Велислава Делчева отново заяви, че проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата.