Пловдивчанин взе вейпове с дрога от куриерска фирма, оспори ареста си

Пловдивчанин, изпратен от свой познат да вземе пратка от куриерски офис, в която имало вейпове с наркотични вещества, оспори заповедта за задържането си. В полицията имало данни за такава схема за доставка на дрога и на 14 август м. г. униформени от Трето районно арестували получателя на пратката. Бил освободен след 24 часа и оспорил заповедта за задържането си, защото към момента на щракването на белезниците не било ясно какво има във вейповете, чак на следващия ден в част от тях били открити синтетични канабиноиди.

Състави и на Районния, и на Административния съд в Пловдив обаче потвърждават заповедта като законосъобразна, защото за задържане е достатъчно да са налице данни за извършено престъпление, няма значение дали после то ще бъде доказано.

Решението на втората инстанция е окончателно.