Кипър изпраща нов посланик в България Снимка: Pixabay

Никозия изпраща нов посланик в България, след като кипърското правителство одобри мащабни размествания сред ръководителите на дипломатически мисии и висши дипломати на страната в чужбина.

Промените обхващат общо 16 позиции и са формализирани със заповеди от 27 март 2026 г., подписани от генералния директор, посланик Теодора Константиниду.

Основният акцент в кадровите рокади е назначаването на нов посланик на Кипър в България. Петрос Димитриу поема дипломатическата мисия в София, като заменя досегашния посланик Хараламбос Кафкаридис. Последният ще продължи кариерата си като върховен комисар в Канбера, Австралия.

Назначението на Димитриу идва в контекста на по-широка ротация в кипърската дипломатическа служба и се очаква да даде нов импулс на двустранните отношения между Кипър и България.

Сред останалите по-значими промени са преместването на Христина Рафти като посланик в Рим, както и рокадите в Берлин и Женева, където също се извършват ключови назначения. Допълнителни размествания обхващат дипломатически мисии в Лисабон, Техеран и Кайро, както и вътрешни ротации и удължаване на мандати в редица други представителства, включително към ЕС.

Цялостната реорганизация подчертава стремежа на Кипър към засилване на дипломатическото си присъствие и ефективност в различни стратегически региони, като специално внимание се отделя и на мисията в България, предаде БГНЕС

