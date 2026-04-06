ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22617915 www.24chasa.bg

Мъж удари съседка с брадва в главата в Сандански

Брадва СНИМКА: Pixabay

Мъж нападна своя съседка с брадва на улица "Първи май" в Сандански. Случката се разиграла в понеделник вечер. 

Без видима причина 66-годишният мъж нападнал и нанесъл удар с брадва в областта на главата на 65-годишната си съседка. Сигнал на телефон 112 подали съседи, съобщи БНТ

Жената е закарана и настанена в болницата в града. На този етап няма пряка опасност за живота й. При пристигане на полицията, мъжът е задържан за 24 часа, като не е дал конкретно обяснение за поведението си и причината за нападението. По първоначална информация е бил под въздействието на алкохол.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

