България връща 5 млн. евро, ако не изпълни ангажименти за киберсигурност

5 млн. евро може да загуби страната ни – това е сумата, която България ще трябва да върне на Брюксел, ако не изпълни ангажимента по ключовата европейска инициатива за киберсигурност, съобщава bTV.

Завършването на инициативата би гарантирало сигурността при предаването на информация между институции в цяла Европа.

Предаване на информация между правителства, посолства, министерства – без риск от намеса, манипулиране, източване на данни или подслушване.

Това е възможно чрез изграждането на трасета за квантова комуникация, казват от БАН. Идеята на Брюксел е всички страни членки на Европейският съюз да имат такива трасета и те да са свързани помежду си.

България вече е изградила връзката до Гърция. В момента се прави и тази до Букурещ, като за целта на всеки 100 километра в двата края се поставят машини като Алис и Боб. Тези устройства не могат да бъдат хакнати, нито отвън, нито отвътре. Идеята е да се защити преноса на всякакъв вид чувствителна информация.

За да изгради своите трасета – всяка държава от Европейският съюз разполага с 5 млн. евро, отпуснати от Европа и 5 млн. евро национално съфинансиране.

„От държавата до момента сме получили по-малко от милион. Парадоксалното е, че това трасе е обявено като обект от стратегическо значение и следователно то е описано в стратегията за цифрова трансформация", казва Евгений Иванов, експерт в Института по роботика на БАН.

От БАН, които отговарят за изграждането на трасетата, обясняват, че последната отсрочка, която са получили е до края на юни. Ако дотогава страната ни не отпусне липсващите пари, ще се наложи да върнем и милионите, дадени ни от Европа.

Изпратено е запитване към Министерския съвет какво се случва и дали финансирането е осигурено. Отговор е получен от Министерството на образованието, които изпълняват координираща роля между институциите: „С оглед на бюджетната процедура, финансирането следва да бъде предвидено в рамките на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.".

Ако България не плати и няма работещи трасета, това ще спре потока на сигурно предавана информация от Кипър – през Гърция – България и Румъния към Европа, обясняват от БАН.