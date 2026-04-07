Един човек е пострадал при пожар през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР. Информацията е към 6 ч тази сутрин. В страната са потушени общо 54 пожара.

Пострадалият при пожар в апартамент във Варна е мъж на 75 години, който е бил обгазен. Евакуирани са трима души. Причината за пожара е била късо съединение в ел.табло в коридорно помещение.

Пожарните екипи са реагирали на 90 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 20 пожара, от които пет – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 34 пожара.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции. От тях седем са били при катастрофи, а 24 – за оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.