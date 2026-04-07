Двама загинаха при катастрофи в страната през изминалото денонощие

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 31, съобщиха от МВР на сайта си. По-тежките произшествия са 23.

В София са регистрирани три тежки и 38 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП). Пострадали са трима души.

От началото на месеца са станали 83 ПТП, при които са загинали трима души, а са ранени 96-ма. От началото на годината катастрофите са 1319, загинали са 92-ма, а ранените са 1637. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (89) се отчитат с трима повече загинали участници в движението по пътищата.