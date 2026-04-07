Общината в Пазарджик монтира нови гнезда за щъркелите

Община Пазарджик монтира две нови платформи за щъркелови гнезда на стратегически места в града, с цел да осигури безопасни условия за гнездене на птиците.

Съоръженията са разположени на стълб при кръговото кръстовище от северната страна на моста над река Марица, както и на пресечката на бул. „Стефан Стамболов" и ул. „Димчо Дебелянов". Изборът на тези локации е съобразен с естествените навици на щъркелите и необходимостта от сигурни места за изграждане на гнезда.

Инициативата е реализирана със съдействието на общинското предприятие „Жилфонд и Пазари", което активно участва в поддържането на градската инфраструктура и екологичните проекти.

Поставянето на специализирани платформи има ключово значение както за опазването на защитените видове, така и за предотвратяване на инциденти, свързани с изграждането на гнезда върху електрически стълбове. По този начин се гарантира по-голяма безопасност както за птиците, така и за жителите на града.

От общината съобщават, че предстои разширяване на инициативата чрез поставяне на още платформи на подходящи места. Мерките са част от дългосрочната политика за развитие на по-зелен и устойчив Пазарджик, в който грижата за природата върви ръка за ръка с подобряването на градската среда.