Трети заместник-министър на регионалното развитие е назначен

Служебният премиер Андрей Гюров назначи трети заместник-министър на регионалното развитие. На поста застава Радослав Русев, който е заемал същата длъжност преди повече от десет години. Това съобщава Mediapool.

Радослав Русев заемаше този пост по време на служебния кабинет на Георги Близнашки през 2014 г., а след това остана и съветник на регионалния министър Лиляна Павлова във второто правителство на Бойко Борисов.

Тогава Радослав Русев отговаряше за водната реформа, което най-вероятно е негов ресор и сега. . България ще загуби максимално 437 млн. евро от четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, след като парламента не прие Закона за ВиК, съобщи преди дни вицепремиерът по еврофондовете Мария Недина.

Радослав Русев има 25-годишен опит във ВиК сектора. Заемал е различни експертни и управленски позиции във ВиК оператори в страната, като е бил шеф на ВиК Добрич. Бил е участник и проектен ръководител в множествено консултантски проекти в сферата на управление на водите в различни държави.

Радослав Русев е завършил бизнес администрация със степен магистър в Университета Уоруик, Великобритания. Преди това е придобил бакалавърска степен по същата специалност в Софийски университет "Свети Климент Охридски". Той е създател на управленска квалификационна програма в ютилити сектора в Дунавския регион.

Владее английски, немски и руски езици.